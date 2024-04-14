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    Панда Катюша поцеловалась с мамой и набралась полезных бактерий

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    Видео, на котором пандочка Катюша с мамой Диндин обнимается и целуется, 14 апреля опубликовала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

    Светлана Акулова

    «Во время таких поцелуев Катюша собирает остатки еды у Диндин, и вместе со слюной формируется иммунитет у малышки от матери», — рассказывает руководитель организации. По ее словам, таким способом Катюша получает от мамы нужные бактерии, которые в дальнейшем помогут извлекать из бамбука питательные вещества.

    Ранее Акулова показала, как панды спят. Видно, что Диндин и Катюша отдыхают на отдельных «кроватях» — массивных деревянных конструкциях.

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