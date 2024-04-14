Ynet: отражение атаки Ирана обошлось Израилю более чем в миллиард долларов

Отражение ракетного нападения Ирана обошлось Израилю в 4–5 миллиардов шекелей (более миллиарда долларов). Об этом 14 апреля сообщает Ynet со ссылкой на экономического советника бывшего начальника штаба генерала Аминака.



При этом Иран, по мнению эксперта, потратил на ночную атаку лишь 10 процентов от указанной суммы. Аминак выразил мнение о том, что Израилю необходимо увеличить оборонный бюджет.

Бывший главный экономист минфина Израиля Йоэль Неве, в свою очередь, не поддержал подобное мнение: «Бремя расходов на оборону может существенно повредить потенциалу роста страны», — отметил он.