Ynet: отражение атаки Ирана обошлось Израилю более чем в миллиард долларов

Отражение ракетного нападения Ирана обошлось Израилю в 4–5 миллиардов шекелей (более миллиарда долларов). Об этом
При этом Иран, по мнению эксперта, потратил на ночную атаку лишь 10 процентов от указанной суммы. Аминак выразил мнение о том, что Израилю необходимо увеличить оборонный бюджет.
Бывший главный экономист минфина Израиля Йоэль Неве, в свою очередь, не поддержал подобное мнение: «Бремя расходов на оборону может существенно повредить потенциалу роста страны», — отметил он.
В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль при помощи дронов и крылатых ракет. Согласно официальным сообщениям, благодаря системе ПВО 99% из них были отражены и не долетели до цели.