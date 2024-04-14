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    «То ли я лишнего выпил, то ли...» Максим Галкин* с бокалом в руке пожелал удачи израильским военным

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    Комик и телеведущий Максим Галкин* (признан иноагентом), покинувший Россию, со стаканом спиртного в руке отреагировал на атаку Ирана на Израиль. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram** (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской. Ее деятельность запрещена).

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Галкиным Максимом Александровичем либо касается деятельности иностранного агента Галкина Максима Александровича.

    В обращении комик заявил, что желает удачи «нашим ПВО», и признался, что сперва употребил неверный речевой оборот. «То ли я лишнего выпил, то ли... Я перепутал. Не "мазел тов", конечно, "беацлаха" — удачи», — сказал он.

    «Случайных оговорок не бывает», — написали под видео подписчики.

    После шоумен отметил, что «скроллить» ленту новостей не будет и отправится спать. «Спать пойду, угрозы – это серьезно, конечно, но поспать как-то увлекательнее <…>. Если что, сирена разбудит», — написал он после на странице.

    В ленте он, видимо, обратил внимание на пост одного из российских пабликов о том, что артист якобы находится не на территории Израиля. Галкин заявил, что находится в этой стране, поддерживал бы Израиль в любом случае и посоветовал искать новости в другом месте.

    В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами. Всего было задействовано порядка 300 БПЛА и ракет. Согласно сообщению Израиля, 99% из них были перехвачены. О том, что происходило минувшей ночью, читайте здесь.

    Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми уехали из России после начала спецоперации на Украине. В сентябре 2022 года артиста внесли в перечень иностранных агентов, а в марте 2024 года стало известно, что сама примадонна тоже может попасть в реестр.

    *Максим Александрович Галкин признан Минюстом иностранным агентом.

    **Соцсеть запрещена на территории РФ.

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