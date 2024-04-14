«То ли я лишнего выпил, то ли...» Максим Галкин* с бокалом в руке пожелал удачи израильским военным

Комик и телеведущий Максим Галкин* (признан иноагентом), покинувший Россию, со стаканом спиртного в руке отреагировал на атаку Ирана на Израиль. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram** (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской. Ее деятельность запрещена).
В обращении комик заявил, что желает удачи «нашим ПВО», и признался, что сперва употребил неверный речевой оборот. «То ли я лишнего выпил, то ли... Я перепутал. Не "мазел тов", конечно, "беацлаха" — удачи», — сказал он.
«Случайных оговорок не бывает», — написали под видео подписчики.
После шоумен отметил, что «скроллить» ленту новостей не будет и отправится спать. «Спать пойду, угрозы – это серьезно, конечно, но поспать как-то увлекательнее <…>. Если что, сирена разбудит», — написал он после на странице.
В ленте он, видимо, обратил внимание на пост одного из российских пабликов о том, что артист якобы находится не на территории Израиля. Галкин заявил, что находится в этой стране, поддерживал бы Израиль в любом случае и посоветовал искать новости в другом месте.
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Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми уехали из России после начала спецоперации на Украине. В сентябре 2022 года артиста внесли в перечень иностранных агентов, а в марте 2024 года стало известно, что сама примадонна тоже может попасть в реестр.
*Максим Александрович Галкин признан Минюстом иностранным агентом.
**Соцсеть запрещена на территории РФ.