Иран заявил о завершении операции. Министры обороны США и Израиля провели переговоры

Постпредство Ирана при ООН объявило, что ответную атаку на Израиль можно считать завершенной. Соответствующее заявление было опубликовано в соцсети 14 апреля.



Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, в свою очередь, заявил, что операция Ирана могла оказаться «в 10 раз крупнее».



«США пытались вмешаться и нейтрализовать операцию Ирана в воздушном пространстве Ирака и Иордании, но им это не удалось», — цитирует слова Багери государственный канал Press TV.



Багери также заявил, что Иран предупредил США о возможных последствиях вмешательства. «Мы передали США через посольство Швейцарии, что если Соединенные Штаты примут участие в последующих агрессивных действиях Израиля, американская база и персонал не окажутся в зоне безопасности», — заявил он (цитата по IRNA).

