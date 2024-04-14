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    Война на Ближнем Востоке

    Иран заявил о завершении операции. Министры обороны США и Израиля провели переговоры

    1992
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    Постпредство Ирана при ООН объявило, что ответную атаку на Израиль можно считать завершенной. Соответствующее заявление было опубликовано в соцсети 14 апреля.

    Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, в свою очередь, заявил, что операция Ирана могла оказаться «в 10 раз крупнее».

    «США пытались вмешаться и нейтрализовать операцию Ирана в воздушном пространстве Ирака и Иордании, но им это не удалось», — цитирует слова Багери государственный канал Press TV.

    Багери также заявил, что Иран предупредил США о возможных последствиях вмешательства. «Мы передали США через посольство Швейцарии, что если Соединенные Штаты примут участие в последующих агрессивных действиях Израиля, американская база и персонал не окажутся в зоне безопасности», — заявил он (цитата по IRNA).

    Согласно сообщению на официальном сайте Пентагона, главы военных ведомств обеих стран — Ллойд Остин и Йоав Галант 13 апреля беседовали дважды. В ходе переговоров оба «высоко оценили чрезвычайные оборонительные меры и тесное сотрудничество, предпринятые для отражения иранского нападения на Израиль».

    В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами. Всего было задействовано порядка 300 БПЛА и ракет. Согласно сообщению Израиля, 99% из них были перехвачены. О том, что происходило минувшей ночью, читайте здесь.

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