На Литейном со стрельбой выясняли, кто прав на дороге. Задержан эколог

Сотрудник коммерческой экологической лаборатории задержан после дорожного конфликта в центре Петербурга, для решения которого не хватило слов. Об этом стало известно «Фонтанке» 13 апреля.



Тесным для участников дорожного движения накануне оказался Литейный проспект. Как рассказал полицейским 26-летний петербуржец, в девятом часу утра у дома 57 водитель Renault Kaptur напугал его пистолетом и уехал после выстрела в землю.



Поиски стрелка из кроссовера не затянулись. После полудня с полицейскими объяснялся 34-летний эколог. По предварительным данным, он поставил точку в споре аэрозольным «Ударом».

