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    На Литейном со стрельбой выясняли, кто прав на дороге. Задержан эколог

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    Сотрудник коммерческой экологической лаборатории задержан после дорожного конфликта в центре Петербурга, для решения которого не хватило слов. Об этом стало известно «Фонтанке» 13 апреля.

    Тесным для участников дорожного движения накануне оказался Литейный проспект. Как рассказал полицейским 26-летний петербуржец, в девятом часу утра у дома 57 водитель Renault Kaptur напугал его пистолетом и уехал после выстрела в землю.

    Поиски стрелка из кроссовера не затянулись. После полудня с полицейскими объяснялся 34-летний эколог. По предварительным данным, он поставил точку в споре аэрозольным «Ударом».

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что мужчина задержан на двое суток. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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