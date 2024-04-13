Петербургский язычник получил второе дело о педофилии. В его постели нашли младшеклассницу

Выходящее за рамки уголовного законодательства настоящее вскрылось у водителя-экспедитора из Выборгского района Петербурга, задержанного по подозрению в сексуальном насилии над мальчиком, совершённом 11 лет назад.



Ещё одну предполагаемую жертву 52-летнего петербуржца нашли оперативники уголовного розыска, стало известно «Фонтанке» 13 апреля. По версии следствия, 10-летняя четвероклассница подвергалась насилию с сентября прошлого года: мужчина принуждал её к оральному сексу и трогал её за интимные места. Всё происходило в его квартире, и для родителей школьницы её общение со взрослым едва ли были секретом.

