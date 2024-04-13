Петербургский язычник получил второе дело о педофилии. В его постели нашли младшеклассницу

Выходящее за рамки уголовного законодательства настоящее вскрылось у водителя-экспедитора из Выборгского района Петербурга, задержанного по подозрению в сексуальном насилии над мальчиком, совершённом 11 лет назад.
Ещё одну предполагаемую жертву 52-летнего петербуржца нашли оперативники уголовного розыска, стало известно «Фонтанке» 13 апреля. По версии следствия, 10-летняя четвероклассница подвергалась насилию с сентября прошлого года: мужчина принуждал её к оральному сексу и трогал её за интимные места. Всё происходило в его квартире, и для родителей школьницы её общение со взрослым едва ли были секретом.
По предварительным данным, мужчина помог семье с жизненными трудностями перебраться в Петербург из Псковской области, снял для них комнату и оплачивал проживание, а сам жил с ребёнком.
Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении ребёнка младше 14 лет, накануне возбудил Следственный комитет. По этой же статье квалифицировали эпизод с мальчиком, который подвергся насилию 11 лет назад. На тот момент ему было 12 лет. При обысках по этому делу у мужчины изъяли телефон, в котором нашли порнографические материалы с четвероклассницей.
Фигурант под стражей. «Фонтанка» рассказывала, что он работал водителем-экспедитором, судя по соцсетям, фанат славянской культуры и язычник.