Петербургского язычника подозревают в принуждении мальчика к петтингу 14 лет назад

Фанат славянской культуры и язычник, работающий водителем-экспедитором, задержан в Петербурге по подозрению в сексуальном насилии. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 апреля.



По данным следствия, 14 лет назад мужчина приставал к 12-летнему мальчику. Он заставлял ребенка трогать руками его половой член, совершать возвратно-поступательные движения, а также сам трогал школьника за интимные места. Сейчас предполагаемой жертве насилия 23 года . Сексуальный опыт с взрослым мужчиной нанес вред его психическому развитию.

