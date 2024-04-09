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    Петербургского язычника подозревают в принуждении мальчика к петтингу 14 лет назад

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    Фанат славянской культуры и язычник, работающий водителем-экспедитором, задержан в Петербурге по подозрению в сексуальном насилии. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 апреля.

    По данным следствия, 14 лет назад мужчина приставал к 12-летнему мальчику. Он заставлял ребенка трогать руками его половой член, совершать возвратно-поступательные движения, а также сам трогал школьника за интимные места. Сейчас предполагаемой жертве насилия 23 года. Сексуальный опыт с взрослым мужчиной нанес вред его психическому развитию.

    В СК накануне возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера, а оперативники задержали подозреваемого. Судя по странице в соцсети «ВКонтакте», мужчина ударился в язычество, носит бороду, увлекается рыбалкой, сбором грибов и ткачеством. Фигурант помещен в ИВС, где ожидает избрания меры пресечения. В ходе обыска у него изъяли ноутбук и мобильный телефон с детским порно, а также постельное белье.

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    ПедофилНасильникНасильственные действия сексуального характера
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