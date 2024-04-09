Петербургского язычника подозревают в принуждении мальчика к петтингу 14 лет назад

Фанат славянской культуры и язычник, работающий водителем-экспедитором, задержан в Петербурге по подозрению в сексуальном насилии. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 апреля.
По данным следствия, 14 лет назад мужчина приставал к
В СК накануне возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера, а оперативники задержали подозреваемого. Судя по странице в соцсети «ВКонтакте», мужчина ударился в язычество, носит бороду, увлекается рыбалкой, сбором грибов и ткачеством. Фигурант помещен в ИВС, где ожидает избрания меры пресечения. В ходе обыска у него изъяли ноутбук и мобильный телефон с детским порно, а также постельное белье.