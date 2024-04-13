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    Ракета, устремленная в небо. Посмотрите, как преобразился Лахта Центр в честь Дня космонавтики

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    Небоскреб Лахта Центр 12 апреля включил праздничную подсветку честь Дня космонавтики. Жители Петербурга могут полюбоваться необычной иллюминацией с 20.00 до 6.00 13 апреля.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Грани небоскреба очерчены синими мерцающими огнями, устремляющимися от основания башни в небо. В какой-то момент здание превратилось в ракету, готовую к взлету.

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    Лахта Центр регулярно радует петербуржцев красивыми фото и видео. Например, ранее в телеграм-канале небоскреба появились редкие кадры с так называемым «шкваловым воротом».

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