Ракета, устремленная в небо. Посмотрите, как преобразился Лахта Центр в честь Дня космонавтики

Небоскреб Лахта Центр 12 апреля включил праздничную подсветку честь Дня космонавтики. Жители Петербурга могут полюбоваться необычной иллюминацией с 20.00 до 6.00 13 апреля.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Грани небоскреба очерчены синими мерцающими огнями, устремляющимися от основания башни в небо. В какой-то момент здание превратилось в ракету, готовую к взлету.
Лахта Центр регулярно радует петербуржцев красивыми фото и видео. Например, ранее в телеграм-канале небоскреба появились редкие кадры с так называемым «шкваловым воротом».