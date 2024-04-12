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    Популяризатор науки Ася Казанцева* признана иноагентом

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    Популяризатор науки Ася Казанцева* внесена в реестр иностранных агентов Минюста. Обновленный список представлен 12 апреля на сайте ведомства.

    В обосновании говорится, что она распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине, а также принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом. Кроме того, она участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации, говорится в сообщении Минюста.

    Также в список иноагентов вошли основатель «Зоны солидарности» правозащитник Иван Асташин*, журналист Илья Барабанов*, псковский муниципальный депутат Николай Кузьмин*, журналист Иван Филиппов*, а также ООО «ИНОАГЕНТ АВК», созданное иноагентом Андреем Карауловым*.

    * Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

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