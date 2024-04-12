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    Мальчику из Черкесска пришили обратно лицо, откушенное собакой. В России такое впервые

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    Уникальную операцию провели в Краснодарской краевой больнице. Четырехлетнему мальчику врачи пришили обратно его же лицо, которое откусила собака. Об этом рассказывает 12 апреля портал 93.RU.

    Все случилось в Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика). Мальчик играл во дворе и случайно попал мячом в собачью будку. Когда ребенок полез его доставать, овчарка набросилась на него.

    Когда на крики прибежали дедушка с бабушкой, собака уже откусила ребенку часть лица с носом и верхней губой. Взрослым хватило самообладания не растеряться. Лицо положили в стеклянную банку и вместе с мальчиком привезли в местную больницу, а оттуда на реанимобиле — в Краснодар.

    Операция началась через 8 часов после происшествия. Ребенка спасала команда из девяти специалистов. Возглавил ее хирург Алексей Дикарев. Медик в тот день был в отпуске, но смог оперативно приехать в больницу.

    «Реплантация лица полностью на тот момент в России еще не проводилась — только отдельно губ, носа. В ином случае мальчик был бы кандидатом на трансплантацию от другого лица, что значило бы пожизненный прием лекарств», — рассказал 93.RU Дикарев.

    В итоге после 12-часовой операции мальчик жив и его состояние стабильно. По оценкам медиков, откушенная собакой плоть прижилась на 70–75%. Ребенку предстоит долгая реабилитация.

    Напомним, «Фонтанка» рассказывала, как в Омской области пиранья, которую держали в аквариуме, откусила годовалому ребенку палец на руке. Медики попытались пришить откушенную рыбой фалангу, но восстановить палец тогда не удалось.

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    ОперацияПришили мальчику лицо
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