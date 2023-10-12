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    В Омской области пиранья откусила маленькому мальчику палец

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    Пиранья, которую семья в Омской области держала в аквариуме, откусила ребенку палец на руке. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

    Как рассказал собеседник агентства, годовалый ребенок находился с отцом в одной комнате. В какой-то момент он встал на игрушечную машинку ногами и опустил правую руку в воду аквариума — рыба укусила его за палец правой руки.

    В УМВД РФ по Омской области произошедшее подтвердили изданию NGS55.RU. По данным издания, мальчика сразу доставили в районную больницу. Медики попытались пришить откушенную рыбой фалангу, но восстановить палец не удалось.

    Семья ветеринарных врачей проживает в поселке Кормиловка. Пиранью они купили десять лет назад, но никаких проблем с ней до этого не было.

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