Лукашенко спросили о вероятности вступления Белоруссии в боевые действия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимости вступления Белоруссии в боевые действия из-за Украины нет и не будет. Об этом в пятницу, 12 апреля, глава государства заявил в ходе общения с журналистами в Кремле, передает БелТА.

«А никак не оцениваю. Такой необходимости нет. И не будет такой необходимости», — ответил Лукашенко.

По его словам, России сейчас нужна Белоруссия «мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело».

Также Александр Лукашенко отметил, что вопрос вступления Белоруссии в конфликт на Украине поднимают «ура-патриоты» в России. Он отметил, что «эти призывы — это в пользу НАТО». Белорусский лидер пояснил, что при вступлении в конфликт протяженность фронта за счет границы с Украиной, Польшей и странами Прибалтики увеличится на тысячи километров.