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    Лукашенко спросили о вероятности вступления Белоруссии в боевые действия

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимости вступления Белоруссии в боевые действия из-за Украины нет и не будет. Об этом в пятницу, 12 апреля, глава государства заявил в ходе общения с журналистами в Кремле, передает БелТА.

    «А никак не оцениваю. Такой необходимости нет. И не будет такой необходимости», — ответил Лукашенко.

    По его словам, России сейчас нужна Белоруссия «мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело».

    Также Александр Лукашенко отметил, что вопрос вступления Белоруссии в конфликт на Украине поднимают «ура-патриоты» в России. Он отметил, что «эти призывы — это в пользу НАТО». Белорусский лидер пояснил, что при вступлении в конфликт протяженность фронта за счет границы с Украиной, Польшей и странами Прибалтики увеличится на тысячи километров.

    «Нам с вами придется этот фронт закрыть, если мы вступим в [боевые действия]. Мы сможем это сделать? Не сможем. Это я вам говорю: не сможем. Мы хотим себе проблем? Не хотим. Это во-вторых. Во-первых — может быть, Украине так же, как сегодня России, пригодится такая Беларусь [мирная]», — подытожил Лукашенко.

    Накануне в Кремле прошли переговоры президентов РФ и Белоруссии. Главной темой стали боевые действия на Украине. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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