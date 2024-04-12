Офисы, спорткомплекс и склад. На торги выставлены новые объекты «Метростроя»

14 мая Российский аукционный дом (РАД) проведет очередные торги в рамках процедуры банкротства ОАО «Метрострой». С молотка уйдут три объекта недвижимости, два из которых располагаются в центре Петербурга. Общая начальная цена лотов — более 800 млн рублей.
Первый лот — здание 434,2 кв. м с земельным участком 366 кв. м у станции метро «Пушкинская» (Подъездной переулок, 9). Объект расположен в районе со сложившейся жилой и общественно-деловой застройкой. В непосредственной близости — Витебский вокзал. Рядом проходят набережная Обводного канала (500 м) и Московский проспект (1,5 км).
Как сообщили в пресс-службе РАД, здание в хорошем состоянии. Сейчас все площади сданы в аренду под офисы. Начальная цена — 60 млн рублей.
Также на торги выставлен спортивный комплекс 14,6 тыс. кв. м с земельным участком 2,5 га у станции метро «Чкаловская» (Левашовский проспект, 11/7). Он расположен в районе с хорошей транспортной доступностью, рядом Песочная набережная (500 м) и Каменноостровский проспект (1 км), в 5 км — развязка ЗСД.
Спорткомплекс действующий. Все площади сданы в аренду. На территории есть три стадиона (для футбола, хоккея на траве и тренировочный), беговые дорожки, а также триатлон-студия, тренажерный зал, спортивный магазин, музыкальная школа и др. Начальная цена — 481,7 млн рублей.
Кроме того, продается производственно-складской комплекс 6 тыс. кв. м с земельным участком 1,9 га у станции метро «Рыбацкое» (
Площадка находится в хорошем состоянии и готова к запуску нового производства. Начальная цена — 263 млн рублей.
Заявки на участие в торгах принимаются до 13 мая на федеральной торговой площадке ЭТП РАД — Lot-online.
Фотографии предоставлены пресс-службой РАД.
АО «Российский аукционный дом», ИНН: 7838430413