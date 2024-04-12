Офисы, спорткомплекс и склад. На торги выставлены новые объекты «Метростроя»

14 мая Российский аукционный дом (РАД) проведет очередные торги в рамках процедуры банкротства ОАО «Метрострой». С молотка уйдут три объекта недвижимости, два из которых располагаются в центре Петербурга. Общая начальная цена лотов — более 800 млн рублей.



Первый лот — здание 434,2 кв. м с земельным участком 366 кв. м у станции метро «Пушкинская» (Подъездной переулок, 9). Объект расположен в районе со сложившейся жилой и общественно-деловой застройкой. В непосредственной близости — Витебский вокзал. Рядом проходят набережная Обводного канала (500 м) и Московский проспект (1,5 км).



Как сообщили в пресс-службе РАД, здание в хорошем состоянии. Сейчас все площади сданы в аренду под офисы. Начальная цена — 60 млн рублей.

