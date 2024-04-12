ГОСТ для курьеров: в столице систематизируют работу доставщиков

В Москве в три этапа начинает вводиться система единых стандартов для курьеров: первый этап начинается с 15 мая, второй намечен на 1 октября, третий запланирован на 1 мая следующего года. О новом универсальном подходе московских властей к организации работы доставщиков «Ведомостям» рассказал вице-мэр и руководитель дептранса Максим Ликсутов.
После консультаций с крупнейшими компаниями доставки было решено разработать и внедрить цифровой профиль курьера, установить обязательные единые требования к его транспортному средству и внешнему виду.
Курьер должен будет регистрироваться в автоматизированной информационной системе «Таксомотор», пройти проверку личности (предоставив подлинники документов и справку об отсутствии судимостей), сдать экзамен на знание правил безопасного вождения — и лишь после этого он получит доступ к электросамокату или велосипеду и допуск к работе.
Согласно разработанным критериям, доставщик обязан будет опрятно выглядеть и иметь форму и специальную сумку со светоотражателями. Электросамокаты курьеров будут иметь ограничение скорости до 25 км/ч и трекер, отслеживающий их передвижения: в «медленных» зонах скорость необходимо будет снижать до 5–15 км/ч. Особое внимание будет уделено парковке самокатов и велосипедов: мэрия города разработала требования к правильной стоянке транспортных средств.
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