ГОСТ для курьеров: в столице систематизируют работу доставщиков

В Москве в три этапа начинает вводиться система единых стандартов для курьеров: первый этап начинается с 15 мая, второй намечен на 1 октября, третий запланирован на 1 мая следующего года. О новом универсальном подходе московских властей к организации работы доставщиков «Ведомостям» рассказал вице-мэр и руководитель дептранса Максим Ликсутов.



После консультаций с крупнейшими компаниями доставки было решено разработать и внедрить цифровой профиль курьера, установить обязательные единые требования к его транспортному средству и внешнему виду.