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    «Главное — почувствовать себя нужным и востребованным». Петербургский пенсионер нуждается в помощи

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    У Валерия Андреевича серьёзные проблемы со слухом — он с трудом разбирает даже речь собеседника. Но бесплатные слуховые аппараты ему не положены, так как степень тугоухости считается недостаточной. Купить приборы на пенсию мужчина не в состоянии.

    Валерий Андреевич Селягин, 78 лет.

    Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты.

    Стоимость 117 100 руб.

    По профессии Валерий Андреевич — токарь. Учиться в ремесленное училище пошёл, так как нужно было помогать матери. После нескольких лет работы на заводе, срочной службы в армии и получения прав он ушёл в шоферы. Возил разнообразные грузы на фуре по всему Союзу, а в 90-е часто ездил по Скандинавии. Уже на пенсии купил старенький ЗИЛ и продолжал работать, пока машина не развалилась.

    Проблемы со слухом у мужчины очень давние. Во время срочной службы он сильно простудился, обычный отит дал серьёзные осложнения, пришлось оперироваться в военном госпитале.

    С годами проблемы со слухом только усугубились, и сейчас Валерий Андреевич нуждается в слуховых аппаратах, так как с трудом разбирает речь собеседника. Супруга и друзья расстраиваются, а телевизор и радио стали недоступной роскошью. Рассчитывать на льготное слухопротезирование не приходится — степень потери слуха считается недостаточной.

    Помочь некому, детей и внуков у семейной пары нет, единственный сын трагически погиб много лет назад. Денег на покупку дорогостоящих устройств пожилому мужчине взять неоткуда. Пенсии супругов полностью уходят на оплату коммунальных услуг, лекарства и продукты.

    Валерий Андреевич обратился за помощью в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку пожилым горожанам, ведь у него осталась одна надежда — на помощь неравнодушных и отзывчивых людей. Фонд открыл сбор средств.

    «С помощью друзей фонда и качественных слуховых аппаратов Валерий Андреевич надеется найти работу. Возраст, по его мнению, этому не помеха. И в почти восемьдесят лет хочется заработать лишнюю копеечку, а главное — почувствовать себя нужным и востребованным», — говорят в фонде.

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

    Команда БФ «Долго и счастливо» вновь благодарит неравнодушных людей, в том числе и читателей «Фонтанки», за поддержку своих подопечных:

    «От всей души вновь благодарим неравнодушных людей и читателей «Фонтанки» за участие, доброту и постоянную поддержку подопечных фонда. Благодаря вашей помощи мы передали Маисе Ильиничне Топуновой комплект современных слуховых аппаратов. Она сердечно благодарит жертвователей и радуется, что встречает весну во всеоружии. Спасибо за помощь, дорогие друзья!»

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