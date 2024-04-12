«Главное — почувствовать себя нужным и востребованным». Петербургский пенсионер нуждается в помощи

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У Валерия Андреевича серьёзные проблемы со слухом — он с трудом разбирает даже речь собеседника. Но бесплатные слуховые аппараты ему не положены, так как степень тугоухости считается недостаточной. Купить приборы на пенсию мужчина не в состоянии.



Валерий Андреевич Селягин, 78 лет.

Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты.

Стоимость 117 100 руб.

По профессии Валерий Андреевич — токарь. Учиться в ремесленное училище пошёл, так как нужно было помогать матери. После нескольких лет работы на заводе, срочной службы в армии и получения прав он ушёл в шоферы. Возил разнообразные грузы на фуре по всему Союзу, а в 90-е часто ездил по Скандинавии. Уже на пенсии купил старенький ЗИЛ и продолжал работать, пока машина не развалилась.



Проблемы со слухом у мужчины очень давние. Во время срочной службы он сильно простудился, обычный отит дал серьёзные осложнения, пришлось оперироваться в военном госпитале.



С годами проблемы со слухом только усугубились, и сейчас Валерий Андреевич нуждается в слуховых аппаратах, так как с трудом разбирает речь собеседника. Супруга и друзья расстраиваются, а телевизор и радио стали недоступной роскошью. Рассчитывать на льготное слухопротезирование не приходится — степень потери слуха считается недостаточной.

Помочь некому, детей и внуков у семейной пары нет, единственный сын трагически погиб много лет назад. Денег на покупку дорогостоящих устройств пожилому мужчине взять неоткуда. Пенсии супругов полностью уходят на оплату коммунальных услуг, лекарства и продукты.



Валерий Андреевич обратился за помощью в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку пожилым горожанам, ведь у него осталась одна надежда — на помощь неравнодушных и отзывчивых людей. Фонд открыл сбор средств.

«С помощью друзей фонда и качественных слуховых аппаратов Валерий Андреевич надеется найти работу. Возраст, по его мнению, этому не помеха. И в почти восемьдесят лет хочется заработать лишнюю копеечку, а главное — почувствовать себя нужным и востребованным», — говорят в фонде.



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Команда БФ «Долго и счастливо» вновь благодарит неравнодушных людей, в том числе и читателей «Фонтанки», за поддержку своих подопечных: