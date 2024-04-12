Сталин-парк: усадьбу Иосифа Виссарионовича в Мытищах приобрел фонд, связанный с экс-губернатором Краснодарского края

Собственник управляющей компании фонда — Роман Баталов, экс-гендиректор «Сочи-парк» и член совета директоров «Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева» и «Племзавода им. В.И. Чапаева»; все эти активы связывают с семьей бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва (Н. И. Ткачёв — его умерший в 2014 году отец). Дочь экс-губернатора Татьяна — супруга Романа Баталова.

Находящаяся в плачевном состоянии, практически заброшенная усадьба, ведущая свою историю от построенного в XIX веке имения купца Александра Алексеева, не единожды была разграблена и разрушена в послереволюционные годы, однако в 1933–1934 гг. на ее территории построили загородную дачу Иосифа Сталина. Глава СССР, впрочем, позднее переехал на дачу в Кунцево, и «Липки-Алексеевское» стала дачей членов правительства с пристроенным бункером. В 1989-м она стала реабилитационным центром для детей с тяжелыми заболеваниями, в 2004-ом закрылась на реконструкцию, а затем поступила в ведение госкорпорации «Дом.РФ». В состоянии упадка и разрушения она была выставлена на торги за 403,49 миллиона рублей в 2023 году.