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    Сталин-парк: усадьбу Иосифа Виссарионовича в Мытищах приобрел фонд, связанный с экс-губернатором Краснодарского края

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    Фонд «Стратегическое развитие» выкупил усадьбу Иосифа Виссарионовича Сталина «Липки-Алексеевское», расположенную в подмосковных Мытищах возле деревни Вёшки. Об этом 12 апреля стало известно из публикации РБК.

    Собственник управляющей компании фонда — Роман Баталов, экс-гендиректор «Сочи-парк» и член совета директоров «Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева» и «Племзавода им. В.И. Чапаева»; все эти активы связывают с семьей бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва (Н. И. Ткачёв — его умерший в 2014 году отец). Дочь экс-губернатора Татьяна — супруга Романа Баталова.

    Находящаяся в плачевном состоянии, практически заброшенная усадьба, ведущая свою историю от построенного в XIX веке имения купца Александра Алексеева, не единожды была разграблена и разрушена в послереволюционные годы, однако в 1933–1934 гг. на ее территории построили загородную дачу Иосифа Сталина. Глава СССР, впрочем, позднее переехал на дачу в Кунцево, и «Липки-Алексеевское» стала дачей членов правительства с пристроенным бункером. В 1989-м она стала реабилитационным центром для детей с тяжелыми заболеваниями, в 2004-ом закрылась на реконструкцию, а затем поступила в ведение госкорпорации «Дом.РФ». В состоянии упадка и разрушения она была выставлена на торги за 403,49 миллиона рублей в 2023 году.

    В январе 2024-го года на территории заброшенной усадьбы нашли тела двух мужчин.

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