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    В Подмосковье на территории заброшенной дачи Сталина нашли тела двух мужчин

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    На территории Мытищ в Московской области нашли тела двух мужчин. Признаков насильственной смерти, предварительно, не обнаружено. Оба скончались в бытовке на территории усадьбы с историей.

    Об обнаружении тел 12 января сообщает Следственный комитет Подмосковья. По факту проводится доследственная проверка. Причину смерти установит экспертиза.

    Источник РИА Новости в правоохранительных органах, в свою очередь, добавил, что бытовка находилась на территории заброшенной правительственной дачи Иосифа Сталина в усадьбе «Липки-Алексеевское».

    Усадьбу в ноябре 2023 года продали за 403 миллиона рублей. На участке 38,4 га расположен комплекс зданий площадью 3786 квадратов. Покупателем стала компания «Консалтинг и право» из Краснодарского края.

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