В Подмосковье на территории заброшенной дачи Сталина нашли тела двух мужчин

На территории Мытищ в Московской области нашли тела двух мужчин. Признаков насильственной смерти, предварительно, не обнаружено. Оба скончались в бытовке на территории усадьбы с историей.



Об обнаружении тел 12 января сообщает Следственный комитет Подмосковья. По факту проводится доследственная проверка. Причину смерти установит экспертиза.



Источник РИА Новости в правоохранительных органах, в свою очередь, добавил, что бытовка находилась на территории заброшенной правительственной дачи Иосифа Сталина в усадьбе «Липки-Алексеевское».

