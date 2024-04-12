Дождя не будет только один день. Подробный прогноз погоды на выходные в Петербурге

После аномального тепла и яркого солнца подарков от погоды пока ждать не стоит. Следующие несколько дней Петербург будет хмурым, дождливым и ветреным, прогнозирует специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В пятницу, 12 апреля, город на Неве останется в тыловой части ушедшего на северо-восток Европейской России циклона, который продолжит поставлять в регион очаги дождей и относительно холодные воздушные массы. Днем ожидается около
В первый выходной день за погоду будет отвечать небольшой, промежуточный гребень антициклона, который на короткое время прекратит дожди. Однако ночь на субботу будет холодной — около
В воскресенье, 14 апреля, погоду испортит атмосферный фронт, связанный с очередным ненастным посланником Атлантики. Облаков в небе станет больше, усилится ветер и пройдут дожди, а в изменении температуры наметится тенденция к понижению. Ночью будет около +7, днем столбики термометра поднимутся до
Атмосферное давление к выходным начнет падать и понизится с 760 до
По предварительному прогнозу, понедельник встретит нас с тем же погодным набором: облаками и дождем. Похолодание усилится, и днем будет не выше