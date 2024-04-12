    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    5 м/с, зап

    757мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.72eur100.68

    Дождя не будет только один день. Подробный прогноз погоды на выходные в Петербурге

    6906
    1 комментарий

    После аномального тепла и яркого солнца подарков от погоды пока ждать не стоит. Следующие несколько дней Петербург будет хмурым, дождливым и ветреным, прогнозирует специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В пятницу, 12 апреля, город на Неве останется в тыловой части ушедшего на северо-восток Европейской России циклона, который продолжит поставлять в регион очаги дождей и относительно холодные воздушные массы. Днем ожидается около +9…+11 градусов и порывистый западный ветер до 6–11 м/с.

    В первый выходной день за погоду будет отвечать небольшой, промежуточный гребень антициклона, который на короткое время прекратит дожди. Однако ночь на субботу будет холодной — около +1…+3 градусов, а местами — до заморозков. Днем же солнечные лучи смогут прогреть воздушные массы до +14 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

    В воскресенье, 14 апреля, погоду испортит атмосферный фронт, связанный с очередным ненастным посланником Атлантики. Облаков в небе станет больше, усилится ветер и пройдут дожди, а в изменении температуры наметится тенденция к понижению. Ночью будет около +7, днем столбики термометра поднимутся до +11…+13 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

    Атмосферное давление к выходным начнет падать и понизится с 760 до 744 мм рт. ст., что ниже нормы.

    По предварительному прогнозу, понедельник встретит нас с тем же погодным набором: облаками и дождем. Похолодание усилится, и днем будет не выше +6…+8 градусов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Погода на выходныеМихаил Леус
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close