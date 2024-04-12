Дождя не будет только один день. Подробный прогноз погоды на выходные в Петербурге

После аномального тепла и яркого солнца подарков от погоды пока ждать не стоит. Следующие несколько дней Петербург будет хмурым, дождливым и ветреным, прогнозирует специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.



В пятницу, 12 апреля, город на Неве останется в тыловой части ушедшего на северо-восток Европейской России циклона, который продолжит поставлять в регион очаги дождей и относительно холодные воздушные массы. Днем ожидается около +9…+11 градусов и порывистый западный ветер до 6–11 м/с .

