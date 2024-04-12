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    Адвокат маньяка Чикатило умер после ДТП под Луганском

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    Марат Хабибулин, выступавший адвокатом по назначению убийцы Андрея Чикатило, скончался после ДТП по дороге из ЛНР в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшую коллегу Хабибулина Ольгу Бухановскую — главврача Лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс», где работал юрист. В паблике клиники также опубликован некролог.

    «Юрист «Феникса», специалист по правовым проблемам в области психиатрии и наркологии, Марат Заидович был профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом»,— говорится в сообщении.

    ДТП, по словам Бухановской, произошло 11 апреля.

    «В 17:15 мск нам позвонил следователь, который выехал на место, и сообщил эту ужасную новость, что погиб Марат Заидович. Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока неизвестны, родственники завтра утром выезжают туда»,— рассказала ТАСС Бухановская.

    По её словам, трагедия случилась, когда Хабибулин возвращался из ЛНР в Ростов-на-Дону. Центр совместно с адвокатской палатой Ростовской области обещает помощь в организации похорон.

    Марат Хабибулин представлял в суде интересы Андрея Чикатило, который в 1978–1990 годах совершил более 50 убийств в Ростовской области, Адыгее, Краснодарском крае и в Узбекистане. Его жертвами были дети, подростки и женщины. Тела некоторых жертв он насиловал, расчленял и употреблял в пищу. До серии убийств, работая учителем, пытался совершать развратные действия в отношении своих несовершеннолетних учеников. Чикатило поймали в ноябре 1990 года в ходе спецоперации «Лесополоса», а после этого признали вменяемым и приговорили к смертной казни. В феврале 1994 года он был расстрелян в тюрьме в Новочеркасске.

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