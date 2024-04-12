Адвокат маньяка Чикатило умер после ДТП под Луганском

Марат Хабибулин, выступавший адвокатом по назначению убийцы Андрея Чикатило, скончался после ДТП по дороге из ЛНР в
«Юрист «Феникса», специалист по правовым проблемам в области психиатрии и наркологии, Марат Заидович был профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом»,— говорится в сообщении.
ДТП, по словам Бухановской, произошло 11 апреля.
«В 17:15 мск нам позвонил следователь, который выехал на место, и сообщил эту ужасную новость, что погиб Марат Заидович. Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока неизвестны, родственники завтра утром выезжают туда»,— рассказала ТАСС Бухановская.
По её словам, трагедия случилась, когда Хабибулин возвращался из ЛНР в Ростов-на-Дону. Центр совместно с адвокатской палатой Ростовской области обещает помощь в организации похорон.
Марат Хабибулин представлял в суде интересы Андрея Чикатило, который в