Ночью велась атака на Новошахтинск, уничтожены четыре БПЛА

Минобороны сообщает о пресечении атак c применением беспилотников самолетного типа ночью 12 апреля. Дежурные средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над территорией Ростовской области и один — над Белгородской.

В Ростовской области все четыре беспилотника сбиты в Новошахтинске. Тревога объявлялась около 2 часов ночи, в 03:10 был дан отбой, проинформировал губернатор области Василий Голубев.

«По предварительным данным, в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано. Информация уточняется», — отметил он.