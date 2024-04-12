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    Ночью велась атака на Новошахтинск, уничтожены четыре БПЛА

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    Минобороны сообщает о пресечении атак c применением беспилотников самолетного типа ночью 12 апреля. Дежурные средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над территорией Ростовской области и один — над Белгородской.

    В Ростовской области все четыре беспилотника сбиты в Новошахтинске. Тревога объявлялась около 2 часов ночи, в 03:10 был дан отбой, проинформировал губернатор области Василий Голубев.

    «По предварительным данным, в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано. Информация уточняется», — отметил он.

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    Атака БПЛААтака беспилотников
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