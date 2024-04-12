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    Лазурные автобусы в Петербурге вновь стали участниками ДТП. Один повис на дорожном ограждении

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    2 комментария

    Вечером 11 апреля петербуржцы обратили внимание на два новых инцидента с участием лазурных автобусов в Петербурге.

    В паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали видео последствий столкновения фуры и городского общественного транспорта на КАД.

    «На внутренней стороне кольца, на съезде на Маршала Жукова и Красносельское шоссе. Фура въехала в автобус. При перестроении», — сообщил очевидец.

    А читатели «Фонтанки» поделились фото и видео аварии рядом с домом на Пионерской, 53. Она произошла незадолго до полуночи. По словам местных жителей, инциденты на этом участке происходят регулярно.

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    «Это очередное ДТП из-за временных дорожных ограждений. Я живу здесь и часто наблюдаю, как автобусы врезаются в них. Но обычно это просто пластик, а сегодня вот уже бетон», — рассказал читатель «Фонтанки» Дмитрий и прислал фотографии еще двух похожих аварий на этом же участке.

    Мужчина рассказал, что вместе с другими жителями уже не раз жаловался на злополучные дорожные ограждения, но это ни к чему не привело.

    «Фонтанка» обратилась за официальной информацией в профильные ведомства.

    10 апреля стало известно о серьезной аварии с участием лазурного автобуса на Пулковском шоссе. 6 апреля такой же въехал в остановку на Нарвском проспекте. А 4 апреля был «поцелуй» лазурных автобусов на пересечении Большой Пороховской и Металлистов.

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    Комментарии 2

    Diplot12 Апр 2024 в 01:42
    Хороший термин. " Лазурные Автобусы" - нарицательный уже. Надо бы посчитать сколько "голубые" покалечили людей ?
    +0−0
    _1312 Апр 2024 в 01:34
    Всё из-за того, что управляют лазурными автобусами «европейские» мигранты.
    +0−0
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