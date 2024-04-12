Лазурные автобусы в Петербурге вновь стали участниками ДТП. Один повис на дорожном ограждении

Вечером 11 апреля петербуржцы обратили внимание на два новых инцидента с участием лазурных автобусов в Петербурге.
В паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали видео последствий столкновения фуры и городского общественного транспорта на КАД.
«На внутренней стороне кольца, на съезде на Маршала Жукова и Красносельское шоссе. Фура въехала в автобус. При перестроении», — сообщил очевидец.
А читатели «Фонтанки» поделились фото и видео аварии рядом с домом на Пионерской, 53. Она произошла незадолго до полуночи. По словам местных жителей, инциденты на этом участке происходят регулярно.
«Это очередное ДТП из-за временных дорожных ограждений. Я живу здесь и часто наблюдаю, как автобусы врезаются в них. Но обычно это просто пластик, а сегодня вот уже бетон», — рассказал читатель «Фонтанки» Дмитрий и прислал фотографии еще двух похожих аварий на этом же участке.
Мужчина рассказал, что вместе с другими жителями уже не раз жаловался на злополучные дорожные ограждения, но это ни к чему не привело.
«Фонтанка» обратилась за официальной информацией в профильные ведомства.
10 апреля стало известно о серьезной аварии с участием лазурного автобуса на Пулковском шоссе. 6 апреля такой же въехал в остановку на Нарвском проспекте. А 4 апреля был «поцелуй» лазурных автобусов на пересечении Большой Пороховской и Металлистов.