Лазурные автобусы в Петербурге вновь стали участниками ДТП. Один повис на дорожном ограждении

А читатели «Фонтанки» поделились фото и видео аварии рядом с домом на Пионерской, 53. Она произошла незадолго до полуночи. По словам местных жителей, инциденты на этом участке происходят регулярно.

«На внутренней стороне кольца, на съезде на Маршала Жукова и Красносельское шоссе. Фура въехала в автобус. При перестроении», — сообщил очевидец.

«Это очередное ДТП из-за временных дорожных ограждений. Я живу здесь и часто наблюдаю, как автобусы врезаются в них. Но обычно это просто пластик, а сегодня вот уже бетон», — рассказал читатель «Фонтанки» Дмитрий и прислал фотографии еще двух похожих аварий на этом же участке.



Мужчина рассказал, что вместе с другими жителями уже не раз жаловался на злополучные дорожные ограждения, но это ни к чему не привело.

«Фонтанка» обратилась за официальной информацией в профильные ведомства.