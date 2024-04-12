Россия указала на недостаточную реакцию МАГАТЭ на атаки на Запорожскую АЭС

Россия указала на недостаточную реакцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на атаки на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом 11 апреля заявил в Вене представитель РФ при международных организациях Михаил Ульянов на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, пишет РИА Новости.
Внеочередная сессия была созвана по требованию России. Ульянов отметил быструю и жесткую реакцию гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на происходящее, но подчеркнул, что Гросси, по мнению Москвы, уходит от того, чтобы назвать виновную в атаках сторону.
Ранее Рафаэль Гросси назвал безрассудной атаку дронов 7 апреля на Запорожскую АЭС и заявил, что подобное значительно увеличивает риск крупной ядерной аварии.
Запорожская АЭС 7 апреля сообщила об ударе украинского беспилотника по куполу шестого энергоблока. При этом угроз нарушения пределов безопасности зафиксировано не было, а радиационный фон не изменился. Позднее Росатом рассказал о серии атак, в результате которых пострадали 3 человека.