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    Россия указала на недостаточную реакцию МАГАТЭ на атаки на Запорожскую АЭС

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    Россия указала на недостаточную реакцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на атаки на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом 11 апреля заявил в Вене представитель РФ при международных организациях Михаил Ульянов на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, пишет РИА Новости.

    Внеочередная сессия была созвана по требованию России. Ульянов отметил быструю и жесткую реакцию гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на происходящее, но подчеркнул, что Гросси, по мнению Москвы, уходит от того, чтобы назвать виновную в атаках сторону.

    Ранее Рафаэль Гросси назвал безрассудной атаку дронов 7 апреля на Запорожскую АЭС и заявил, что подобное значительно увеличивает риск крупной ядерной аварии.

    Запорожская АЭС 7 апреля сообщила об ударе украинского беспилотника по куполу шестого энергоблока. При этом угроз нарушения пределов безопасности зафиксировано не было, а радиационный фон не изменился. Позднее Росатом рассказал о серии атак, в результате которых пострадали 3 человека.

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    Комментарии 1

    сVоих не бросаем12 Апр 2024 в 00:51
    а где Маха? в жёстком запое с димасиком
    +0−0
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