Россия указала на недостаточную реакцию МАГАТЭ на атаки на Запорожскую АЭС

Россия указала на недостаточную реакцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на атаки на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом 11 апреля заявил в Вене представитель РФ при международных организациях Михаил Ульянов на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, пишет РИА Новости.



Внеочередная сессия была созвана по требованию России. Ульянов отметил быструю и жесткую реакцию гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на происходящее, но подчеркнул, что Гросси, по мнению Москвы, уходит от того, чтобы назвать виновную в атаках сторону.

