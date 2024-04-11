Лукашенко напомнил о готовности помогать в мирных переговорах между Россией и Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о своей готовности помогать в переговорах России и Украины. Однако, по его мнению, боевые действия невозможно остановить без договоренностей со странами Запада. Об этом Лукашенко заявил перед встречей с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля, видео опубликовал тележурналист Павел Зарубин.
«Вы с ним (с Киевом — Прим. ред.) не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в этот разговор вклиниться и помочь, мы можем вам в этом плане помочь. А стремиться вам туда с ними как-то разговаривать я смысла не вижу», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос корреспондентов о том, как теперь «разговаривать с Киевом».
Представители России ранее заявляли о готовности к мирным переговорам с Украиной при условии сохранения новых территорий за нашей страной. Киев же настаивает на возвращении к границам 1991 года, которые были установлены после распада СССР.
Лукашенко спросили также о том, нужна ли Республике Беларусь так называемая «санитарная зона» у границы с Украиной: то есть нужно ли «отодвинуть» украинских военнослужащих и других граждан подальше. Владимир Путин ранее отмечал, что такая «санитарная зона» необходима российским регионам. Лукашенко сказал, что не видит надобности в таком для Республики Беларусь.
Лукашенко приехал в Россию с рабочим визитом 11 апреля на два дня. Должны состояться переговоры с российским лидером в разных форматах, в том числе тет-а-тет.