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    Лукашенко напомнил о готовности помогать в мирных переговорах между Россией и Украиной

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    1 комментарий

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о своей готовности помогать в переговорах России и Украины. Однако, по его мнению, боевые действия невозможно остановить без договоренностей со странами Запада. Об этом Лукашенко заявил перед встречей с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля, видео опубликовал тележурналист Павел Зарубин.

    «Вы с ним (с Киевом — Прим. ред.) не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в этот разговор вклиниться и помочь, мы можем вам в этом плане помочь. А стремиться вам туда с ними как-то разговаривать я смысла не вижу», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос корреспондентов о том, как теперь «разговаривать с Киевом».

    Представители России ранее заявляли о готовности к мирным переговорам с Украиной при условии сохранения новых территорий за нашей страной. Киев же настаивает на возвращении к границам 1991 года, которые были установлены после распада СССР.

    Лукашенко спросили также о том, нужна ли Республике Беларусь так называемая «санитарная зона» у границы с Украиной: то есть нужно ли «отодвинуть» украинских военнослужащих и других граждан подальше. Владимир Путин ранее отмечал, что такая «санитарная зона» необходима российским регионам. Лукашенко сказал, что не видит надобности в таком для Республики Беларусь.

    Лукашенко приехал в Россию с рабочим визитом 11 апреля на два дня. Должны состояться переговоры с российским лидером в разных форматах, в том числе тет-а-тет.

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    Комментарии 1

    trianon212811 Апр 2024 в 22:40
    уж кто-кто, а этот усатый таракан лучше бы молчал!
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