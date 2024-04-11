Лукашенко напомнил о готовности помогать в мирных переговорах между Россией и Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о своей готовности помогать в переговорах России и Украины. Однако, по его мнению, боевые действия невозможно остановить без договоренностей со странами Запада. Об этом Лукашенко заявил перед встречей с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля, видео опубликовал тележурналист Павел Зарубин.



«Вы с ним (с Киевом — Прим. ред.) не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в этот разговор вклиниться и помочь, мы можем вам в этом плане помочь. А стремиться вам туда с ними как-то разговаривать я смысла не вижу», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос корреспондентов о том, как теперь «разговаривать с Киевом».