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    В аэропорту Пулково задержали мужчину, которого обвинили в изнасиловании в кинотеатре

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    3 комментария

    В Пулково 11 апреля задержали молодого человека, обвиняемого в изнасиловании школьницы. Два дня назад мать девочки обратилась в полицию с требованием привлечь к ответственности мужчину, который вступил в половую связь с ее дочерью в кинотеатре в Колпино.

    По данным «Фонтанки», молодого человека задержали по возвращении в Петербург. Он настаивает, что между ним и девочкой всё было по обоюдному согласию. Однако школьнице 12 лет, и уголовное дело по факту вступления в связь с ней возбуждено. Мужчину обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней в квартире в Центральном районе Петербурга, а потом в кинотеатре.

    Суд по мере пресечения должен состояться 12 апреля.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что 34-летнего мужчину приговорили более чем к 20 годам колонии за систематическое изнасилование девочки-подростка.

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    Slava_Rossii211 Апр 2024 в 20:54
    А то что дочь в 12 лет гуляет с мужиками и занимается сексом в общественных местах, мать как объясняет? Шикарное воспитание.
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