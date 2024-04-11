В аэропорту Пулково задержали мужчину, которого обвинили в изнасиловании в кинотеатре

В Пулково 11 апреля задержали молодого человека, обвиняемого в изнасиловании школьницы. Два дня назад мать девочки обратилась в полицию с требованием привлечь к ответственности мужчину, который вступил в половую связь с ее дочерью в кинотеатре в Колпино.

По данным «Фонтанки», молодого человека задержали по возвращении в Петербург. Он настаивает, что между ним и девочкой всё было по обоюдному согласию. Однако школьнице 12 лет, и уголовное дело по факту вступления в связь с ней возбуждено. Мужчину обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней в квартире в Центральном районе Петербурга, а потом в кинотеатре.