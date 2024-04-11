В Мурино ветер оставил острые препятствия у входа в пекарню

Усилившийся ветер бушует не только в Петербурге, но и в Ленобласти. В четверг, 11 апреля, стихия выбила дверь в пекарню в Мурино.



Порыв ветра разбил стеклянную вставку в двери у станции метро «Девяткино». На видео в Сети видно, что у входа — обломки стекла, рядом накренился водоотвод.