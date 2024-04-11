В Мурино ветер оставил острые препятствия у входа в пекарню

Усилившийся ветер бушует не только в Петербурге, но и в Ленобласти. В четверг, 11 апреля, стихия выбила дверь в пекарню в Мурино.
Порыв ветра разбил стеклянную вставку в двери у станции метро «Девяткино». На видео в Сети видно, что у входа — обломки стекла, рядом накренился водоотвод.
Как рассказали в пекарне 47news, во время ветра дверь распахнулась и ударилась. Там отметили, что у входа в заведение стоял хороший доводчик, но, вероятно, не сработал. Дверь в ближайшее время поменяют. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
В Петербурге сегодня порывы ветра усилились до 20 метров в секунду.