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    Погода в Петербурге испортилась, как и прически прохожих

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    Вторая неделя апреля не перестает удивлять горожан аномально теплыми температурами и сильным ветром. Порывы стихии можно оценить по прическам прохожих, которые запечатлел фотограф «Фонтанки» 11 апреля.

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    Сегодня ветер усилился до 20 метров в секунду и уверенно зацепился за волосы горожан. Последние разделились на две группы — одни пытаются держать прическу руками или прятать под капюшон, другие с наслаждением поднимают лицо к солнцу, не обращая внимания на ветер в волосах.

    Стихия продолжит бушевать и завтра. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в последний день рабочей недели в городе порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

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