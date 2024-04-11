РФ допускает пересмотр одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности

Россия допускает пересмотр своего одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом 11 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.



По словам Рябкова, РФ опасается по поводу необратимости решения США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Я думаю, что необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции двойного сдерживания», — сказал он.

По словам замглавы министерства, Россия «хотела бы, чтобы обошлось без дальнейшего наращивания потенциала, который США создавали упорно в последние годы в сфере, которая раньше регулировалась договором о запрете ракет средней и меньшей дальности».