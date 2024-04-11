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    РФ допускает пересмотр одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности

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    3 комментария

    Россия допускает пересмотр своего одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом 11 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

    По словам Рябкова, РФ опасается по поводу необратимости решения США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    «Я думаю, что необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции двойного сдерживания», — сказал он.

    По словам замглавы министерства, Россия «хотела бы, чтобы обошлось без дальнейшего наращивания потенциала, который США создавали упорно в последние годы в сфере, которая раньше регулировалась договором о запрете ракет средней и меньшей дальности».

    Ранее The New York Times со ссылкой на свои источники сообщал, что американские власти в ответ на предложенные Россией гарантии безопасности заявили о готовности возродить ДРСМД.

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    Ракеты средней и меньшей дальностиМИД РФСергей Рябков
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    Комментарии 3

    Игорь Соколов11 Апр 2024 в 15:51
    Империя Зла....
    +1−2
    Су Люк Ын11 Апр 2024 в 15:45
    недобрая для как Мы новость!
    +3−2
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