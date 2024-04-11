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    Светлые кадры из Белгорода: чистые белые бетонные коробки появляются в парке и на пляже

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    Фото: мэр Белгорода Валентин Демидов
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    В Белгороде на пляже парка «Берега» начали установку модульных укрытий. Об этом 11 апреля сообщает мэр города Валентин Демидов в своем телеграм-канале и показывает яркие фотографии.

    мэр Белгорода Валентин Демидов

    «Это общественное пространство очень популярно у горожан. Сюда приходят прогуляться. И уже есть первые отдыхающие на водоеме», — пишет Демидов.

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    Здесь установят четыре модульных укрытия, и ещё три капсулы разместятся на новой набережной. До этого такие конструкции были смонтировали в парке Победы и других общественных местах.

    Бетонные укрытия начали появляться в Белгороде зимой. Это пять бетонных плит, скрепленных между собой, внутри есть дополнительное заграждение для защиты от осколков, проведены провода для освещения, иногда их обкладывают песком. В таких убежищах побывала журналист «Фонтанки» во время поездки в Белгородскую область. Как обстрелы изменили местных жителей, читайте на «Фонтанке».

    Фото: мэр Белгорода Валентин Демидов

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    БелгородОбстрел Белгородской области
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