Светлые кадры из Белгорода: чистые белые бетонные коробки появляются в парке и на пляже

В Белгороде на пляже парка «Берега» начали установку модульных укрытий. Об этом 11 апреля сообщает мэр города Валентин Демидов в своем телеграм-канале и показывает яркие фотографии.
мэр Белгорода Валентин Демидов
«Это общественное пространство очень популярно у горожан. Сюда приходят прогуляться. И уже есть первые отдыхающие на водоеме», — пишет Демидов.
Здесь установят четыре модульных укрытия, и ещё три капсулы разместятся на новой набережной. До этого такие конструкции были смонтировали в парке Победы и других общественных местах.
Бетонные укрытия начали появляться в Белгороде зимой. Это пять бетонных плит, скрепленных между собой, внутри есть дополнительное заграждение для защиты от осколков, проведены провода для освещения, иногда их обкладывают песком. В таких убежищах побывала журналист «Фонтанки» во время поездки в Белгородскую область. Как обстрелы изменили местных жителей, читайте на «Фонтанке».