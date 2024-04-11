Возраст — это всего лишь цифры. 61-летняя петербурженка обвиняется в организации публичного дома

В Петербурге 61-летняя женщина обвиняется по статье «Организация занятия проституцией другими лицами и содержание притона». Об этом 11 апреля сообщили в прокуратуре Московского района.

По всей видимости, в молодости местная жительница не успела повеселиться, поэтому решила открыть публичный дом, разменяв седьмой десяток.

В сентябре прошлого года женщина специально сняла квартиру на Варшавской улице. Там она предоставляла в прямом смысле слова койко-место для проституток и их клиентов.

«Женщина обеспечивала работу салона в соответствии с графиком и прейскурантом, выполняла роль администратора», — уточнили в прокуратуре.