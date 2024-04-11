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    Возраст — это всего лишь цифры. 61-летняя петербурженка обвиняется в организации публичного дома

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    7 комментариев

    В Петербурге 61-летняя женщина обвиняется по статье «Организация занятия проституцией другими лицами и содержание притона». Об этом 11 апреля сообщили в прокуратуре Московского района.

    По всей видимости, в молодости местная жительница не успела повеселиться, поэтому решила открыть публичный дом, разменяв седьмой десяток.

    В сентябре прошлого года женщина специально сняла квартиру на Варшавской улице. Там она предоставляла в прямом смысле слова койко-место для проституток и их клиентов.

    «Женщина обеспечивала работу салона в соответствии с графиком и прейскурантом, выполняла роль администратора», — уточнили в прокуратуре.

    Сейчас уголовное дело направлено в Московский районный суд.

    Ранее интим-притон накрыли в центре Петербурга. Двух клиентов полиция перехватила на крыше здания.

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    ПроституцияВовлечение в проституцию
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    Комментарии 7

    _Ан_11 Апр 2024 в 14:22
    Ну, т.е. написать комеентарий без "долой режим" - не получается?
    Читаем внимательно - старушка работала администратором, в терминах профессии - "мамкой". Какая тут разница до возраста?
    +1−0
    Cashmare11 Апр 2024 в 13:49
    подработка для пенсионеров. свободный график. не гербалайф.
    +3−0
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