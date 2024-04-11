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    «Даже неудобно как-то». Главный синоптик Петербурга — об особенностях нашей погоды

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    3 комментария

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале подвёл погодные итоги за вчерашний удивительный день и за первую декаду апреля.

    «Максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге 10 апреля достигла +21,5 градуса. Конечно, это очень высокое значение, оно на два дня раньше подвинуло достижение +20-градусной отметки в городе», — пишет Колесов.

    До вчерашнего дня (с тройным рекордом) первые в году 20 градусов были зарегистрированы 12 апреля, а продолжался этот ряд до 3 октября. При этом среднесуточная температура воздуха (плюс 10,7 градуса) вчера не стала самой высокой из-за прохладной ночи, но занимает второе место после рекорда 1890 года (плюс 11,0).

    Первая декада апреля отличилась сильными колебаниями температуры и разнообразием осадков от дождя до снега.

    «В график поставил максимальную температуру как наиболее показательную. А вот снег в первой декаде апреля — не редкое явление», — отмечает синоптик.

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    «Солнечного сияния совсем мало, всего 25,7 часа, по сравнению с первой декадой 2004 года с её 106,5 часа солнца даже неудобно как-то, очень хмуро получилось в этом году», — добавил Колесов.

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    Комментарии 3

    28092224311 Апр 2024 в 12:02
    коле бет и коле бсти будет, парадиз накрывает неслабо
    +1−0
    DEMOMON11 Апр 2024 в 11:47
    Ни дня без Колесова!
    +0−0
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