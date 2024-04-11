«Даже неудобно как-то». Главный синоптик Петербурга — об особенностях нашей погоды

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале подвёл погодные итоги за вчерашний удивительный день и за первую декаду апреля.



«Максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге 10 апреля достигла +21,5 градуса. Конечно, это очень высокое значение, оно на два дня раньше подвинуло достижение +20-градусной отметки в городе», — пишет Колесов.

