Генсек НАТО назвал «законными» удары Украины по целям за пределами СВО

Удары Украины по военным целям на территории России за пределами специальной военной операции законны, поскольку это «часть права страны на самооборону». Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом, передает 10 апреля ТАСС.



Столтенберг отметил, что атаки ВСУ законны, поскольку «Россия использует столько различных военных средств для ударов по Украине».



От конкретных советов Украине по целям атаки он воздержался и отказался комментировать «любую разведывательную информацию» об украинских ударах по российской территории.

