    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, южн

    757мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.75eur100.75
    ТЕМА ДНЯ

    Жесткое ДТП на Пулковском

    Генсек НАТО назвал «законными» удары Украины по целям за пределами СВО

    1046
    3 комментария

    Удары Украины по военным целям на территории России за пределами специальной военной операции законны, поскольку это «часть права страны на самооборону». Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом, передает 10 апреля ТАСС.

    Столтенберг отметил, что атаки ВСУ законны, поскольку «Россия использует столько различных военных средств для ударов по Украине».

    От конкретных советов Украине по целям атаки он воздержался и отказался комментировать «любую разведывательную информацию» об украинских ударах по российской территории.

    Ранее сообщалось, что в городе Миккели, где сейчас находится штаб армии Финляндии, появится штаб сухопутных войск Североатлантического альянса. Город расположен примерно в 140 километрах от границы с Россией.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close