«Без согласия сотрудника». Внесенный в Госдуму законопроект позволит принудительно направлять работников ФСИН на новые территории

Председателю Государственной думы был направлен законопроект, изменяющий порядок службы в уголовно-исправительной системе РФ в условиях военного положения и во время проведения военных и контртеррористических операций. На портале системы обеспечения законодательной деятельности 10 апреля была опубликована пояснительная записка к проекту.



В случае принятия закона на сотрудников ФСИН смогут возлагать дополнительные обязанности, командировать их в другую местность, переводить их в другое подразделение без изменения характера службы и устанавливать для них особые условия и дополнительные ограничения без согласия сотрудника. Помимо военного положения эти нововведения могут быть применены также для решения «задач в ходе специальной военной операции и иных определенных Президентом Российской Федерации операций».