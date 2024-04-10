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    «Без согласия сотрудника». Внесенный в Госдуму законопроект позволит принудительно направлять работников ФСИН на новые территории

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    Председателю Государственной думы был направлен законопроект, изменяющий порядок службы в уголовно-исправительной системе РФ в условиях военного положения и во время проведения военных и контртеррористических операций. На портале системы обеспечения законодательной деятельности 10 апреля была опубликована пояснительная записка к проекту.

    В случае принятия закона на сотрудников ФСИН смогут возлагать дополнительные обязанности, командировать их в другую местность, переводить их в другое подразделение без изменения характера службы и устанавливать для них особые условия и дополнительные ограничения без согласия сотрудника. Помимо военного положения эти нововведения могут быть применены также для решения «задач в ходе специальной военной операции и иных определенных Президентом Российской Федерации операций».

    Среди авторов законопроекта — первый заместитель председателя Совета Федерации сенатор Андрей Турчак.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм освобождения от уголовной ответственности участников СВО.

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