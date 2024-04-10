Водитель «Митсубиши» рассказал, почему сбил людей на Московском. Показываем ДТП с другого ракурса

Водитель «Митсубиши», снесший сразу двух человек на пешеходном переходе Московского проспекта, признался, что отвлекся. Полиция начала проверку по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 10 апреля.
«Фонтанка.ру»
Дорожный инцидент случился около 7:40 утра у дома 189. 31-летний водитель двигался по проспекту в сторону улицы Типанова. Мужчина сбил 21-летнюю девушку и 52-летнего велосипедиста, который не спешился на «зебре». Со слов водителя, во время движения он отвлекся и не заметил, как выехал на перекресток на «красный». Судя по видео, «японец» несся на большой скорости.
Как ранее писала «Фонтанка», водитель выскочил из машины и поспешил к пострадавшим, а его автомобиль поехал дальше, прямо на сидевших на земле людей. К счастью, те успели отскочить, а хозяин авто запрыгнул назад и затормозил. После оказания медицинской помощи пешеход и велосипедист были отпущены в удовлетворительном состоянии.