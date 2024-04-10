Чуть не наехал дважды. На Московском быстрый водитель сбил людей, вышел из машины, и та поехала сама

Легковой автомобиль сбил двух пешеходов на Московском проспекте утром в среду, 10 апреля. Водитель поспешил к пострадавшим, а его машина будто сама решила «закончить начатое». Видео появилось в телеграм-канале «Мегаполис».
Авария случилась на регулируемом пешеходном переходе у дома 189. Судя по видео, водитель ехал очень быстро, ему уже горел красный. Пешеходов сбил, видимо, не заметив их из-за стоявшего у «зебры» автобуса, хотя люди шли на зеленый. Мужчина выскочил из автомобиля и поспешил к пострадавшим, а его автомобиль поехал дальше, прямо на сидевших на земле людей. К счастью, те успели отскочить, а хозяин авто затормозил. Еще одна деталь, непонятная по кадрам, ехал ли сбитый велосипедист на своем железном «коне» по переходу или спешился, как того требуют правила.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, под колесами оказались 53-летний мужчина и 22-летняя девушка. После оказания медицинской помощи они были отпущены в удовлетворительном состоянии