В Шушарах в конце года откроются библиотека и художественная школа

На Окуловской улице в Шушарах готовятся к сдаче библиотека и художественная школа. Как рассказали в СК «Дальпитерстрой», сейчас в помещениях идет ремонт.
Объекты появятся в двухэтажном нежилом корпусе, пристроенном к одному из домов ЖК «Алексеевский квартал». Библиотечный центр займет часть первого этажа и полностью второй этаж пристройки, под художественную школу отведут другую часть первого этажа.
Оба объекта строятся в рамках адресной программы администрации Пушкинского района. Библиотека станет филиалом № 12 СПбГБУ «Территориальная централизованная библиотечная система Пушкинского района». А художественная школа станет филиалом Детской художественной школы им. И.П. Саутова, основанной в Пушкине в 1988 году на базе Екатерининского дворца. Сейчас в этой школе занимаются больше 450 учеников.
Сдать оба объекта планируется в конце этого года.