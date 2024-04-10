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    В Шушарах в конце года откроются библиотека и художественная школа

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    На Окуловской улице в Шушарах готовятся к сдаче библиотека и художественная школа. Как рассказали в СК «Дальпитерстрой», сейчас в помещениях идет ремонт.

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    Объекты появятся в двухэтажном нежилом корпусе, пристроенном к одному из домов ЖК «Алексеевский квартал». Библиотечный центр займет часть первого этажа и полностью второй этаж пристройки, под художественную школу отведут другую часть первого этажа.

    Оба объекта строятся в рамках адресной программы администрации Пушкинского района. Библиотека станет филиалом № 12 СПбГБУ «Территориальная централизованная библиотечная система Пушкинского района». А художественная школа станет филиалом Детской художественной школы им. И.П. Саутова, основанной в Пушкине в 1988 году на базе Екатерининского дворца. Сейчас в этой школе занимаются больше 450 учеников.

    Сдать оба объекта планируется в конце этого года.

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