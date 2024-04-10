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    Доходы от продажи табака и алкоголя отдадут на развитие спорта в России

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    Российский спорт могут начать финансировать на доходы от продажи табака и алкоголя. Как сообщил председатель комитета по спорту Дмитрий Свищев в интервью РИА Новости 10 апреля, соответствующий законопроект в ближайшее время депутаты представят Минфину.

    Свищев подчеркнул, что этот вопрос имеет высокое значение, особенно в сложный период, и требует совместной работы Минфина с авторами законопроекта.

    Согласно инициативе, с 2026 года планируется ввести целевые отчисления от продажи табака и алкоголя для поддержки спортивных мероприятий. Размер этих отчислений будет ежегодно устанавливаться Правительством России в виде процента от суммы акциза.

    Эти средства могут быть направлены на финансирование массового спорта, детско-юношеских программ и на строительство и обслуживание спортивных объектов.

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