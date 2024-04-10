Разбойник получил 7 лет за налёт на офис микрозаймов. Камера сняла, как он добывал среднюю зарплату петербуржца

Пушкинский районный суд отправил на гособеспечение посетившего «Кассу взаимопомощи» разбойника. Дмитрий Шумилин пугал ножом и связывал менеджера, чтобы обеспечить себя средней месячной зарплатой петербуржца.



О приговоре 37-летнему Шумилину 10 апреля сообщила прокуратура Петербурга. Суд установил, что в прошлом году майским утром он навестил микрофинансовую организацию на Привокзальной площади в Пушкине и опустошил кассу.



Судя по записи с камеры наблюдения, мужчина зашёл в «Кассу взаимопомощи» как образцовый посетитель периода пандемии — в перчатках и медицинской маске. Не без помощи ножа он убедил сотрудницу лечь на пол, связал ей руки и без спешки наполнил наличными прихваченный с собой пакет.