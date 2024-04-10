    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-в

    759мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.75eur100.75
    СРОЧНО

    Жесткое ДТП на Пулковском

    Разбойник получил 7 лет за налёт на офис микрозаймов. Камера сняла, как он добывал среднюю зарплату петербуржца

    1005
    6 комментариев

    Пушкинский районный суд отправил на гособеспечение посетившего «Кассу взаимопомощи» разбойника. Дмитрий Шумилин пугал ножом и связывал менеджера, чтобы обеспечить себя средней месячной зарплатой петербуржца.

    О приговоре 37-летнему Шумилину 10 апреля сообщила прокуратура Петербурга. Суд установил, что в прошлом году майским утром он навестил микрофинансовую организацию на Привокзальной площади в Пушкине и опустошил кассу.

    Судя по записи с камеры наблюдения, мужчина зашёл в «Кассу взаимопомощи» как образцовый посетитель периода пандемии — в перчатках и медицинской маске. Не без помощи ножа он убедил сотрудницу лечь на пол, связал ей руки и без спешки наполнил наличными прихваченный с собой пакет.

    Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

    Унёс порядка 112 тысяч рублей. Это чуть больше средней номинальной заработной платы, которую, по данным Смольного, начисляли в городе в течение 2023 года. При этом за декабрь средний петербуржец получил больше — 130,7 тысячи рублей.

    Шумилина приговорили к 7 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close