Разбойник получил 7 лет за налёт на офис микрозаймов. Камера сняла, как он добывал среднюю зарплату петербуржца

Пушкинский районный суд отправил на гособеспечение посетившего «Кассу взаимопомощи» разбойника. Дмитрий Шумилин пугал ножом и связывал менеджера, чтобы обеспечить себя средней месячной зарплатой петербуржца.
О приговоре 37-летнему Шумилину 10 апреля сообщила прокуратура Петербурга. Суд установил, что в прошлом году майским утром он навестил микрофинансовую организацию на Привокзальной площади в Пушкине и опустошил кассу.
Судя по записи с камеры наблюдения, мужчина зашёл в «Кассу взаимопомощи» как образцовый посетитель периода пандемии — в перчатках и медицинской маске. Не без помощи ножа он убедил сотрудницу лечь на пол, связал ей руки и без спешки наполнил наличными прихваченный с собой пакет.
Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга
Унёс порядка 112 тысяч рублей. Это чуть больше средней номинальной заработной платы, которую, по данным Смольного, начисляли в городе в течение 2023 года. При этом за декабрь средний петербуржец получил больше — 130,7 тысячи рублей.
Шумилина приговорили к 7 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.