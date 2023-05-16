В Пушкине совершен налет на «Кассу взаимопомощи»

Сотрудники уголовного розыска работают с утра в офисе компании, на которую было совершено разбойное нападение в Пушкине.
В полицию о ЧП в микрокредитной организации «Касса взаимопомощи», расположенной на Привокзальной площади, сообщили около половины десятого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 мая. По предварительной информации, в помещение вошел неизвестный, под угрозой ножа связал администратора и выгреб из кассы 100 тыс. рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.