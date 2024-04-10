Суд решил ликвидировать QIWI Банк по иску ЦБ

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск Банка России в отношении лишенного лицензии АО «Киви Банк» и решил ликвидировать организацию. Информация об этом 10 апреля появилась в электронной картотеке арбитражных дел.



Судебное заседание по делу завершилось в 14:35. «Иск удовлетворить полностью, организацию ликвидировать», — сообщается в картотеке. Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

Банк России 21 февраля отозвал лицензию QIWI Банка. Он входил в группу QIWI и обеспечивал работу ее сервисов, самые известные из которых — электронные кошельки. На QIWI-кошельках в общей сложности лежали 4,4 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов, которое занимается выплатами средств вкладчикам, на начало марта выплатило более 900 млн рублей.