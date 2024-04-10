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    Суд решил ликвидировать QIWI Банк по иску ЦБ

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    Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск Банка России в отношении лишенного лицензии АО «Киви Банк» и решил ликвидировать организацию. Информация об этом 10 апреля появилась в электронной картотеке арбитражных дел.

    Судебное заседание по делу завершилось в 14:35. «Иск удовлетворить полностью, организацию ликвидировать», — сообщается в картотеке. Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

    Банк России 21 февраля отозвал лицензию QIWI Банка. Он входил в группу QIWI и обеспечивал работу ее сервисов, самые известные из которых — электронные кошельки. На QIWI-кошельках в общей сложности лежали 4,4 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов, которое занимается выплатами средств вкладчикам, на начало марта выплатило более 900 млн рублей.

    Причиной решения назвали нарушения банком антиотмывочного законодательства. Кроме того, кредитную организацию проверяет ФСБ на предмет возможного вывода за границу денег, полученных незаконно. Параллельно временная администрация банка судится с его владельцами — АО «Киви», кипрской Qiwi plc и гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited.

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