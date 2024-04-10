Быстро, еще быстрее! Вспоминаем победителей ФОНТАНКА CUP — 2023 и готовимся их перегнать

Открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу ФОНТАНКА CUP пройдет 3 августа. Райдеры будут соревноваться на скорость, и мы обязательно наградим победителей и призеров скоростного маршрута! А чтобы представлять, к какому результату стоит стремиться, вспомним лидеров нашей гонки прошлого года.

Состязания на воде разделены на две лиги. Тех, кто уже участвовал в соревнованиях различных уровней и не боится сразиться с сильнейшими райдерами, ждут в категории «Профи». Остальных приглашают выступить в категории «Любители».

Абсолютным рекордсменом гонки в 2023 году стал Артем Измайлов (естественно, «Профи»). Дистанцию в 7,5 км он преодолел на доске всего за 46 минут и 21 секунду. Всего лишь 2,5 минуты ему уступил Дмитрий Петров — 49 минут и 9 секунд. Бронзу с минимальным отрывом взял Антон Бондарь — 49 минут и 48 секунд.

Среди женщин в классе «Профи» сильнейшими стали Алена Постовая (58 минут и 56 секунд), Любовь Акатова (1 час и 5 секунд), Кристина Удодова (1 час и 32 секунды).

В гонках любителей первым финишировал Борис Шеляпин (58 минут и 40 секунд). Еще два участника преодолели маршрут с разницей в каких-то 14 секунд — это Александр Клес (1 час и 42 секунды) и Сергей Кузьминых (1 час и 56 секунд).

Среди женщин в лиге «Любители» первое место у Елены Хашиной (1 час и 4 минуты), второе — у Ирины Быковой (1 час и 8 минут), третье — у Александры Вершининой (1 час и 11 минут).



Смогут ли участники гонки ФОНТАНКА CUP — 2024 опередить финалистов прошлого года? Посмотрим! Времени для тренировок еще достаточно — как раз успеете набрать форму к 3 августа.



Регистрация на открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу ФОНТАНКА CUP уже идет.

