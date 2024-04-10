За пожаром в коммуналке на Тимуровской увидели соседскую руку. Пострадавший в реанимации

Житель коммунальной квартиры в Калининском районе Петербурга объясняется с полицией после пожара, в котором пострадал его сосед. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 апреля.



Пожар на Тимуровской улице, 9, тушили накануне днём. По данным МЧС, обгорела комната площадью восемь квадратных метров. Двенадцать жильцов эвакуировали из опасной зоны, одного мужчину увезли в больницу с отравлением смесью дымов.



Пострадал 58-летний житель коммунальной квартиры. Его поместили в реанимацию в тяжёлом состоянии.

