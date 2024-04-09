В Петербурге 12 человек эвакуировали из-за пожара на Тимуровской, одного — в больницу

Квартирный пожар тушили в Калининском районе Петербурга днём 9 апреля. Ближайшие соседи наблюдали за работой пожарных с улицы.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Тимуровской улице, 9, поступил на пульт дежурного в 12:41. Помощь пожарных требовалась в трёхкомнатной квартире. Огонь распространился на восемь квадратных метров — по всей площади одной из комнат.



Из опасной зоны эвакуировали 12 человек. Одному мужчине потребовалось внимание медиков, его увезли в больницу.



С огнём силами трёх расчётов справились менее чем за двадцать минут.

