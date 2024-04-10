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    Из Заполярья с зажигательной смесью: полиция задержала жительницу Мурманской области по подозрению в поджоге музея СВО в Саратове

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    Сотрудники Министерства внутренних дел и оперативники саратовского подразделения УФСБ задержали подозреваемую в попытке поджога строения на Московской улице в Саратове. В этом здании находится Музей истории специальной военной операции. О задержании 35-летней жительницы Мурманской области стало известно 10 апреля из публикации «МВД МЕДИА».

    Официальный канал ГУ МВД России по Саратовской области

    Попытка поджога произошла в ночь с 8-го на 9-е апреля: по звонку о возникшем задымлении на место был отправлен наряд полиции, обнаруживший разбитое окно и емкости с зажигательной смесью. Огнем были повреждены шторы; возгорание потушено дежурной охранницей.

    Задержанная женщина пояснила, что отправилась в Саратов после того, как ей начали поступать звонки от лиц, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом защиты от мошенников, завладевших ее персональными данными, они рекомендовали ей приехать в Саратов и поджечь здание. Эти же лица перевели ей необходимые денежные средства для покупки билетов, оплаты хостела и закупки необходимых материалов.

    Женщин задержана в порядке статьи 91 УПК РФ; ей может грозить уголовное наказание по статье о «теракте» (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

    Ранее ФСБ предупредила о провокациях в виде звонков с предложением совершить теракт.

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