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    В ФСБ предупредили о провокациях со стороны Украины в виде звонков с предложением совершить теракт

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    Центр общественных связей ФСБ призвал бдительно реагировать на поступающие с Украины звонки и сообщения, в которых предлагают совершить теракт. О таких ситуациях необходимо информировать правоохранительные органы, пишет 26 марта РИА Новости.

    Также в ЦОС ФСБ просят предостеречь детей от разговоров с авторами таких сообщений. Как ранее отмечала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, отвечать анонимам нельзя, нужно сразу же блокировать номер.

    Предложения совершить теракт поступают школьникам со всей страны, Петербург не стал исключением. Что неизвестные пишут детям, читайте на «Фонтанке».

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