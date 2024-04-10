Новый проект Минздрава о борьбе с дефицитом йода не предусматривает всеобщую йодификацию

Минздрав предпринимает очередную попытку организовать профилактику йододефицита в России. Новые изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 9 апреля. Важное отличие от предыдущих документов — в нем не предлагается йодировать всю соль и другие продукты.

В новом проекте Минздрава мерами профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода, называются обогащение этим микроэлементом продуктов и использование йодированной соли при их приготовлении, в том числе в хлебобулочных изделиях. Но кормить ими будут только в организациях: образовательных, медицинских, организациях социального обслуживания, а также учреждениях ФСИН и воинских частях. Другие принимают решение об использовании обогащенных йодом продуктов самостоятельно.

Более того, даже соль не будут йодировать всю без исключения. Но от розничной торговли потребуют ее визуального выделения в месте продажи для привлечения внимания покупателя. Способ такого выделения торговцы смогут выбирать сами. Обогащение не приведет к удорожанию соли. Дополнительные расходы (стоимость йодата калия, контроль качества) увеличат цену на 10–15%. Так что разница в цене между простой и йодированной солью (в обычной полиэтиленовой или картонной упаковке) не превысит 1–2 рублей. Говоря о необходимости йодированной профилактики эндокринологических заболеваний, авторы проекта ссылаются на данные Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии о том, что потребление йода жителем России составляет всего 40–80 мкг в день, что в 3 раза меньше установленной нижней границы нормы (150–250 мкг). Причиной 65% случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95% у детей является недостаточное поступление йода с пищей.

Медицинская статистика говорит, что ‎у взрослого населения в 2022 году зарегистрировано 11, 3 млн случаев болезней эндокринной системы, из них болезни щитовидной железы составляют более 3 млн случаев. В их числе доля йоддефицитных заболеваний составляет 69,7% у взрослых и 71,2% — у детей.