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    Новый проект Минздрава о борьбе с дефицитом йода не предусматривает всеобщую йодификацию

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    Минздрав предпринимает очередную попытку организовать профилактику йододефицита в России. Новые изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 9 апреля. Важное отличие от предыдущих документов — в нем не предлагается йодировать всю соль и другие продукты.

    В новом проекте Минздрава мерами профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода, называются обогащение этим микроэлементом продуктов и использование йодированной соли при их приготовлении, в том числе в хлебобулочных изделиях. Но кормить ими будут только в организациях: образовательных, медицинских, организациях социального обслуживания, а также учреждениях ФСИН и воинских частях. Другие принимают решение об использовании обогащенных йодом продуктов самостоятельно.

    Более того, даже соль не будут йодировать всю без исключения. Но от розничной торговли потребуют ее визуального выделения в месте продажи для привлечения внимания покупателя. Способ такого выделения торговцы смогут выбирать сами.

    Обогащение не приведет к удорожанию соли. Дополнительные расходы (стоимость йодата калия, контроль качества) увеличат цену на 10–15%. Так что разница в цене между простой и йодированной солью (в обычной полиэтиленовой или картонной упаковке) не превысит 1–2 рублей.

    Говоря о необходимости йодированной профилактики эндокринологических заболеваний, авторы проекта ссылаются на данные Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии о том, что потребление йода жителем России составляет всего 40–80 мкг в день, что в 3 раза меньше установленной нижней границы нормы (150–250 мкг). Причиной 65% случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95% у детей является недостаточное поступление йода с пищей.

    Медицинская статистика говорит, что ‎у взрослого населения в 2022 году зарегистрировано 11, 3 млн случаев болезней эндокринной системы, из них болезни щитовидной железы составляют более 3 млн случаев. В их числе доля йоддефицитных заболеваний составляет 69,7% у взрослых и 71,2% — у детей.

    Ранее Минздрав неоднократно предлагал принять закон о всеобщей «йодификации». Его критиковали специалисты, поскольку на большей части территории России геохимическая ситуация по йоду разная. И если у двух третей населения причиной заболеваний щитовидной железы становится дефицит йода, то у одной трети диагнозы — аутоиммунный тиреоидит и базедова болезнь, для которых этот микроэлемент противопоказан.

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