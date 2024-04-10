    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, ю-з

    761мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.75eur100.75

    «Другого пути нет». Жителей тюменского Ишима готовят к эвакуации из-за рекордного подъема воды в реке

    591
    4 комментария

    Жителям города Ишима в Тюменской области необходимо подготовиться к эвакуации из-за рекордного в истории города подъема воды в реке Ишим. Об этом 9 апреля сообщил в телеграм-канале глава муниципалитета Федор Шишкин.

    По словам чиновника, для горожан готовят памятки, в который указаны пункты временного размещения, адреса питомников для домашних животных и прочее.

    «Мы должны готовиться к эвакуации, потому что другого пути нет. Такого подъема воды еще, наверное, за историю города просто не было», — написал Шишкин.

    Шишкин напомнил, что прошлое крупное наводнение произошло в 2017 году, когда вода в реке Ишим поднялась на 9 метров 81 сантиметр. При этом перелив на Сергеевском водохранилище в Казахстане составлял 3,60 метра, а на сегодняшний день перелив там достиг 4,25 метра.

    После событий 2017 года в городе построено почти 10 километров дамб высотой 11,20 метра. На некоторых участках дамб, где есть разрывы и понижения, сейчас формируется аварийный запас грунта, ведется берегоукрепление.

    В Тюменской области 8 апреля введен режим ЧС по паводку.

    Ранее принудительную эвакуацию населения объявили в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области, поскольку жилым домам угрожает затопление. Губернатор Курганской области Вадим Шумков с 5 апреля ввел в регионе режим ЧС областного масштаба.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close