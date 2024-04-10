«Другого пути нет». Жителей тюменского Ишима готовят к эвакуации из-за рекордного подъема воды в реке

Жителям города Ишима в Тюменской области необходимо подготовиться к эвакуации из-за рекордного в истории города подъема воды в реке Ишим. Об этом 9 апреля сообщил в телеграм-канале глава муниципалитета Федор Шишкин.
По словам чиновника, для горожан готовят памятки, в который указаны пункты временного размещения, адреса питомников для домашних животных и прочее.
«Мы должны готовиться к эвакуации, потому что другого пути нет. Такого подъема воды еще, наверное, за историю города просто не было», — написал Шишкин.
Шишкин напомнил, что прошлое крупное наводнение произошло в 2017 году, когда вода в реке Ишим поднялась на 9 метров 81 сантиметр. При этом перелив на Сергеевском водохранилище в Казахстане составлял 3,60 метра, а на сегодняшний день перелив там достиг 4,25 метра.
После событий 2017 года в городе построено почти 10 километров дамб высотой 11,20 метра. На некоторых участках дамб, где есть разрывы и понижения, сейчас формируется аварийный запас грунта, ведется берегоукрепление.
В Тюменской области 8 апреля введен режим ЧС по паводку.
Ранее принудительную эвакуацию населения объявили в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области, поскольку жилым домам угрожает затопление. Губернатор Курганской области Вадим Шумков с 5 апреля ввел в регионе режим ЧС областного масштаба.