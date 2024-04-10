«Другого пути нет». Жителей тюменского Ишима готовят к эвакуации из-за рекордного подъема воды в реке

Жителям города Ишима в Тюменской области необходимо подготовиться к эвакуации из-за рекордного в истории города подъема воды в реке Ишим. Об этом 9 апреля сообщил в телеграм-канале глава муниципалитета Федор Шишкин.



По словам чиновника, для горожан готовят памятки, в который указаны пункты временного размещения, адреса питомников для домашних животных и прочее.



«Мы должны готовиться к эвакуации, потому что другого пути нет. Такого подъема воды еще, наверное, за историю города просто не было», — написал Шишкин.

