В муниципальном округе под Курганом объявили принудительную эвакуацию населения

Принудительную эвакуацию населения Звериноголовского муниципального округа Курганской области объявили власти. Жилым домам угрожает затопление, сообщает 9 апреля глава муниципалитета Марина Панкратова в своем Telegram-канале.
Глава Звериноголовского муниципального округа Марина Панкратова
Правительство региона уточняет, что вода в Звериноголовском продолжает прибывать. По состоянию на 22:00 (20:00 мск) уровень в селе Звериноголовском составил 912 см, повысившись на 19 см за 2 часа. В Прорывном он повысился на 15 см, а в Озёрном на 9 см.
Жителям села Звериноголовского, Прорывного, Озёрного и других населённых пунктов в пойме реки Тобола предписано незамедлительно эвакуироваться, поскольку на ночь оставаться в домах опасно, добавили власти.
Плановая госпитализация в населенных пунктах, находящихся в зоне возможного затопления, приостановлена. Губернатор области Вадим Шумков с 5 апреля ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более чем 60 населенных пунктов.