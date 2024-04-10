Уже можно ехать к Дракуле. Румыния начала принимать заявки на шенген, а вот с Болгарией проблемы

Заветный шенген Болгария и Румыния обещают россиянам с начала месяца, но консульства раздавать визы не торопятся. При этом петербуржцы уже готовы выстраиваться в очереди — от новых членов Шенгенской зоны ждут лояльного подхода к выдаче виз, а значит — открытой дороги в Европу. Почему тормозят консульства и для чего нужны русским туристам Румыния и Болгария — в статье «Фонтанки».



«У нас уже больше двухсот паспортов лежит на подачу на болгарскую визу», — рассказали «Фонтанке» в турагентстве «Балкан-экспресс». «Нас активно спрашивают и прямо ждут обратного звонка», — подтверждают в «Бюро путешествий». При всех сложностях получения шенгенских виз в консульствах «старой Европы» остается надеяться на братьев-славян и мало понятных пока российскому туристу румын. Он ищет на карте Бухарест и проверяет в отзывах, так ли хороши Золотые пески и действительно ли «Болгария — не заграница». К тому же, как оказывается, «не все румынские шенгены одинаково полезны».

Румыния. «Это наше дело, сколько пришло» В петербургском консульстве Румынии на вопрос «Фонтанки», выдают ли они уже шенген, ответили заветное «да». Правда, разъяснений никаких не дали и отправили читать информацию на сайте.

Как отметили в представительстве республики, петербуржцы документы уже подают, но сколько их уже пришло за визами, непонятно. Перевести число желающих в цифры в консульстве отказались: «Это наше дело, сколько пришло».

Итак, сайт румынского консульства. Как заявлялось ранее, краткосрочные визы Румынии (не шенгенские), которые выдали до 31 марта , будут действительны до истечения срока действия, но только на территории Румынии. Приехать по шенгену можно будет на 90 дней в течение полугода, как и при получении любого другого шенгена. Подавать заявление на визу советуют не раньше чем за три месяца до поездки, но никак не позже чем за 15 дней до нее.



Заявитель должен зарегистрироваться на визовом портале, заполнить онлайн-анкету и вложить туда сканы необходимых документов. Если заявление заполнено правильно и с документами все в порядке, то заявителя пригласят на собеседование в консульство. Решение по заявлению обещают принимать в течение 10 календарных дней.

Как уточняют на сайте представительства, если маршрут путешествия включает несколько государств Шенгенской зоны, то страна основного пребывания, которая и должна шенген выдать, определяется по продолжительности и цели пребывания. Если попытаться получить румынский шенген, а по планам в Румынии пробыть денек-другой, то особо распространяться об этом не стоит — в визе вам откажут.



Также в консульстве напомнили, что на внешней границе Шенгенской зоны (например, по прилете в аэропорт Бухареста) тоже могут потребовать документы, а именно те, которые подтверждают цели и условия пребывания (бронирования отелей и билетов) и наличие средств для проживания на весь период путешествия и для возвращения в страну (справка о доходах с места работы и выписка с банковского счета).

При этом в туристических агентствах говорят о том, что до 10 апреля все еще будут настраивать технику визовых центров и консульств, а пока в представительствах Румынии компьютеры не готовы и соответствующие программы не установлены.



«Можно прийти и податься вживую, обозначить, что будешь подавать документы на шенген, чтобы сэкономить время. Но никакого подтверждения вы не получите, и в систему вас не внесут», — рассказали «Фонтанке» в «Бюро путешествий».

Болгария. «Не мы здесь принимаем решения» В отличие от коллег из Румынии, консульство Болгарии пока тормозит и разобраться с техническими проблемами не успевает. Корреспондент «Фонтанки» позвонил в представительство республики в Петербурге под видом желающего обзавестись шенгеном и получил тот же ответ, что и неделю назад: ждите.



«Подавать документы можно будет через визовый центр, они в ближайшее время начнут принимать документы. Отслеживайте их сайт. Ориентировочно — со следующей недели», — проконсультировали «Фонтанку». На закономерный вопрос: «А чего так долго?» — в генконсульстве ответили: технические проблемы, система обновляется. При этом в числе желающих оказался далеко не только корреспондент «Фонтанки» — за болгарским шенгеном уже выстроилась виртуальная очередь.



«Интересуется очень много людей, спрос большой», — подчеркнули в консульстве. Так что петербуржцы на низком старте уже больше недели, о чем пишут и на туристических форумах. «Болгары в Шенгене и наверняка будут лояльны», — надеются путешественники.

Зато в консульстве наконец-то смогли ответить, какие для получения шенгена потребуются документы. Если цель поездки туристическая, то необходимо предоставить подтверждение проживания (билеты, бронирование в отеле), страховку и подтверждение финансового положения (выписка с банковского счета и справка о доходах с работы).



В отличие от разовых виз на одну поездку, с мультивизами дело обстоит сложнее. Принимать по ним решения будут в самой Болгарии индивидуально по каждой заявке. «Все решается через согласование в Софии. Не мы здесь принимаем решения», — подчеркнули в представительстве республики.

Какие факторы могут повлиять на то, получит гражданин РФ мультишенген или нет, пока неясно, но то, что такая опция существует и для россиян доступна, — теперь подтвержденный в генконсульстве факт, а не надежда туристов.

«У них все рухнуло» Туроператор «Балкан-экспресс» задержку приема документов на шенген связывает с техническим сбоем. «Там сбой технический очень серьезный пошел. Они начали было оформлять, и у них все рухнуло», — рассказали «Фонтанке».

Зато туроператора успели снабдить информацией о документах. Тем, кто в принципе планировал подаваться на болгарскую визу, остается сдать биометрию и предоставить справку с места работы о доходах (не менее 70 тысяч рублей в месяц) и выписку с банковского счета (остаток не менее 250 тысяч рублей). Причем денежные требования у болгар пониже, чем у их товарищей по Шенгенской зоне, так что как минимум по этому критерию болгарский шенген окажется для россиян более доступным.



Как быстро россияне смогут получить шенген и насколько лояльно для россиян будут согласовывать мультишенген в обеих республиках, станет понятно в конце апреля, когда первые счастливчики получат визы, прогнозируют в James Travel. А что смотреть в Болгарии и Румынии? Что шенген дают (по крайней мере, румынский) — это хорошо, другой вопрос в том, а так ли уж нужна российскому туристу виза в Болгарию или Румынию, чтобы проводить в них бОльшую часть поездок по Европе. Как подчеркнули в «Бюро путешествий», вообще, оба направления популярны скорее для туристов из Сербии, чем из России. Тем не менее спрос на визы обеих стран уже есть, подчеркнули во всех опрошенных «Фонтанкой» турагентствах.

Болгария и до присоединения к Шенгенской зоне не была для российских туристов совсем уж неведомой страной, напоминают в James Travel. В Болгарии есть море, пляжный сезон длится примерно с мая по сентябрь, так что отдыхать россияне туда ездят, да и болгары их радостно принимают, многие знают русский, и уже интересуются, когда же к ним хлынут российские туристы по шенгену. Зимой болгарские отели тоже не пустуют — туда ездят покататься на лыжах.



В «Бюро путешествий» советуют путешествовать по Болгарии на машине и ехать либо в Софию, либо в Варну. «Вокруг все зеленое, вода, много интересных мест, каньонов», — рассказали в агентстве. В общем, в республике рекомендуют просвещаться: устроить себе ретрит-поездку по монастырям и заповедникам, отдохнуть и подышать свежим воздухом.

Дорога в Софию — удовольствие не из дешевых, если не хочется потратить больше суток на пересадку в Москве и Стамбуле. Для тех, кто никуда не торопится, дорога будет стоить чуть более 74 тысяч рублей, в ином случае — 90–100 тысяч . В Бухарест на самолете туда-обратно и с пересадкой в Стамбуле дорога обойдется примерно в 80–85 тысяч рублей.

Вообще, туристы предпочитают комбинированные туры и едут из Болгарии на Кипр или в Грецию, Македонию и Румынию. Румыния сама по себе для российского туриста все это время не представляла особенного интереса и выбирали ее преимущественно в качестве транзита. Теперь такой трюк, если делать все по-честному, провернуть не выйдет — откажут в визе. Так что на родине графа Дракулы придется задержаться. Встречу с ним туроператоры не обещают, но экскурсии по древнейшим замкам, откуда легенды о вампирах пошли, — вполне.



В Румынии есть дом Дракулы, замок Дракулы (и не один) и множество других мест, связанных с этой исторической личностью. На территории современной Румынии располагались и Валахия, господарем которой был Дракула, и Трансильвания, где происходили основные события его суетной жизни.

«Там красивая архитектура, зеленые скверы, парки. Но лучше погулять по ним и куда-то дальше ехать», — тактично заметили в «Бюро путешествий». Зато в Румынии хорошо развита отельная инфраструктура и представлены крупные сетевые гостиницы, да и к русским туристам хорошо относятся. Правда, по-русски практически не говорят — придется подтянуть английский.

