«Это самый большой поиск в Башкирии». Больше тысячи добровольцев ищут двух пропавших подростков

Штаб волонтеров по поиску пропавших в Уфе двух подростков переехал на новое место. 14-летнего Дамира и 13-летнего Павла ищут 11 дней. В связи с паводком добровольцы прекратили поиски в ночное время, рассказал региональный представитель отряда «ЛизаАлерт» Николай Сынковский в беседе с UFA1.RU.



Теперь поисковики располагаются в соседнем здании. Работа ведется только днем, с десяти утра до десяти вечера. С 30 марта, момента пропажи мальчиков, волонтерами было пройдено 4,5 тысячи километров, однако с каждым днем добровольцев все меньше. Кроме того, из-за паводка и ледохода поиски временно прекратили водолазы, проверявшие дно реки Белой.