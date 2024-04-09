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    «Это самый большой поиск в Башкирии». Больше тысячи добровольцев ищут двух пропавших подростков

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    Штаб волонтеров по поиску пропавших в Уфе двух подростков переехал на новое место. 14-летнего Дамира и 13-летнего Павла ищут 11 дней. В связи с паводком добровольцы прекратили поиски в ночное время, рассказал региональный представитель отряда «ЛизаАлерт» Николай Сынковский в беседе с UFA1.RU.

    Теперь поисковики располагаются в соседнем здании. Работа ведется только днем, с десяти утра до десяти вечера. С 30 марта, момента пропажи мальчиков, волонтерами было пройдено 4,5 тысячи километров, однако с каждым днем добровольцев все меньше. Кроме того, из-за паводка и ледохода поиски временно прекратили водолазы, проверявшие дно реки Белой.

    «Если в начале в день приходило 200–300 человек, то сейчас это 50–60 человек», — рассказал Николай. В связи с этим на помощь волонтерам отправят курсантов.

    В рамках поисковых работ также ведется информирование о пропаже мальчиков местных жителей, развешиваются ориентировки. Кто-то из людей мог увидеть их или иметь ценную информацию. К настоящему моменту участие в поисках Дамира и Павла приняли более 1,5 тысячи человек. «Это самый большой поиск в Башкирии», — рассказал региональный представитель отряда.

    Говоря о продолжительности поисков, волонтер отметил, что «ЛизаАлерт» не прекращает искать, пока не появится результат.

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    УфаПропавшие дети
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