Женщина в Польше разбила своему возлюбленному голову костью из супа

В Польше во время политического спора женщина разбила своему возлюбленному голову костью из супа. Об этом 9 апреля сообщает польское агентство PAP.

Полиция в Бартошице задержала 44-летнюю даму, которая в эмоциональном порыве во время ссоры из-за результатов местных выборов ударила своего партнера костью из супа. Блюдо еще даже не было до конца готово и стояло на плите. По данным РАР, у мужчины началось обильное кровотечение и его госпитализировали. Медики зашили рану, и вскоре после операции пациента отправили домой.



«Пострадавший рассказал полицейским, что напарница ранила его костью из супа. Виновница подтвердила это», — пишет агентство.

