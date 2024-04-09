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    Женщина в Польше разбила своему возлюбленному голову костью из супа

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    В Польше во время политического спора женщина разбила своему возлюбленному голову костью из супа. Об этом 9 апреля сообщает польское агентство PAP.

    Полиция в Бартошице задержала 44-летнюю даму, которая в эмоциональном порыве во время ссоры из-за результатов местных выборов ударила своего партнера костью из супа. Блюдо еще даже не было до конца готово и стояло на плите. По данным РАР, у мужчины началось обильное кровотечение и его госпитализировали. Медики зашили рану, и вскоре после операции пациента отправили домой.

    «Пострадавший рассказал полицейским, что напарница ранила его костью из супа. Виновница подтвердила это», — пишет агентство.

    Полиция уже провела осмотр квартиры, где произошел спор со всеми вытекающими последствиями. Известно, что и женщина, и мужчина во время инцидента были пьяны.

    Сейчас обидчица задержана. Ранее она уже привлекалась за «жесткое обращение с партнером». С учетом рецидива, ей грозит до семи с половиной лет лишения свободы.

    Ранее жительница Стрельны поссорилась со своим парнем и ударила его по голове крышкой от бачка унитаза.

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