Женщина в Польше разбила своему возлюбленному голову костью из супа

В Польше во время политического спора женщина разбила своему возлюбленному голову костью из супа. Об этом 9 апреля сообщает польское агентство PAP.
Полиция в Бартошице задержала
«Пострадавший рассказал полицейским, что напарница ранила его костью из супа. Виновница подтвердила это», — пишет агентство.
Полиция уже провела осмотр квартиры, где произошел спор со всеми вытекающими последствиями. Известно, что и женщина, и мужчина во время инцидента были пьяны.
Сейчас обидчица задержана. Ранее она уже привлекалась за «жесткое обращение с партнером». С учетом рецидива, ей грозит до семи с половиной лет лишения свободы.
Ранее жительница Стрельны поссорилась со своим парнем и ударила его по голове крышкой от бачка унитаза.